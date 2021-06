Alpro en Van der Valk werken samen aan plantaardige toekomst

Van der Valk Hotels en Alpro Nederland slaan de handen ineen om de gasten van meer dan 100 hotels in Nederland, België en Duitsland uit te nodigen vaker voor plantaardige voeding te kiezen. De hotelketen biedt vanaf nu ook plantaardige drinks en alternatieven voor eetzuivel bij de ontbijtbuffetten en bij hun koffiespecialiteiten. Ook worden er tientallen restaurants, waaronder de in 2020 na faillissement overgenomen Vapiano locaties in Europa, voorzien van plantaardige producten. Hiermee wil het familiebedrijf het eenvoudiger maken voor gasten een duurzame en bewuste keuze te maken. In aanloop naar Wereldmilieu dag op 5 juni maken de partijen dit bekend. En dat is geen toeval, want zowel Alpro als Van der Valk willen bijdragen aan een betere wereld, waarbij plantaardige voeding een belangrijke rol kan spelen. Een samenwerking tussen beide partijen is dan ook een logische stap.

Verbreding assortiment

Duurzaamheid staat bij Van der Valk hoog in het vaandel. Meer dan de helft van de hotels heeft inmiddels een Green key (goud) certificaat, het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche in Nederland. Belangrijke pijlers hierbij zijn zuinig omgaan met energie en water, milieuvriendelijk schoonmaken, recyclen en doordachte keuzes rondom biologische voeding en producten met een keurmerk. Nick Wohrmann, verantwoordelijk voor Inkoop Van der Valk: ‘’Met Alpro hebben we een partnership gesloten omdat wij in de markt een toenemende vraag zien van plantaardige voeding. Daarnaast willen wij met ons familiebedrijf ook onze ecologische foodprint verlagen.’’

Voetafdruk verkleinen

Alpro wil laten zien dat meer plantaardig eten een impactvolle manier is om de ecologische voetafdruk te verkleinen en is dan ook blij met deze samenwerking. Rene van den Cruijsem, commercieel directeur Alpro: “Het is onze ambitie om op elke plek en op elk moment aanwezig te zijn voor fans van plantaardige voeding. Dat een organisatie als Van der Valk ook plantaardige variatie op zuivel in de ontbijtbuffetten en voor in de koffie plantaardige drinks wil aanbieden maakt ons trots. Het bewijst dat een steeds grotere groep mensen een duurzame, gezonde en lekkere keuze wil maken, on the go, op vakantie en bij een business meeting.“

Op de foto V.l.n.r. Rogier de Jong (Saleslead Out of Home Alpro), Rene van den Cruijsem (Commercieel directeur Alpro), Nick Wohrmann (Inkoop Van der Valk) & Rick Luiten (Familie Van der Valk)