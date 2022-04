Het onrecht in de notenketen is enorm. Veel cashewnoten worden verwerkt onder slechte omstandigheden en veroorzaken klimaatvervuiling. Bij cacao en koffie is Fairtrade al bijna de norm. Het wordt tijd dat dat bij cashewnoten ook zo is. Het nieuwe notenmerk All Day Nuts gaat de notenketen van binnenuit veranderen zodat we in Nederland noten kunnen eten die op duurzame en eerlijke wijze zijn geteeld en verwerkt. De cashewnotenketen is het startpunt van de missie. Stap voor stap gaat All Day Nuts voor een 100% eerlijke notenhandel.

Veel cashewnoten die wij in Nederland eten, worden verwerkt onder slechte omstandigheden. Daarbij worden de cashewnoten vaak verscheept van Afrika naar Azië, voordat deze in Europa geconsumeerd worden. Dit zorgt voor een onnodig lange keten en veel extra CO2-uitstoot. Daarnaast zijn verscheepte noten heel lastig te traceren, waardoor misstanden lastig te controleren zijn. Dat moet anders.

Jettie van Mourik – van Woerden, oprichter van All Day Nuts: “We veranderen de notenketen stap voor stap. Beginnend met de cashewnotenketen, waar verhalen over ‘blood cashews’ de ronde deden. Daar schrok ik van. Op dat moment realiseerde ik me dat de meeste mensen geen idee hebben van de complexe problematiek rondom de cashewverwerking. Meer transparantie en bewustwording is broodnodig! Ons notenmerk gaat daarom voor een transparante keten zonder onderdrukking en onrecht.”

De kwalijke cashewnotenketen

Uit onafhankelijk onderzoek dat All Day Nuts liet uitvoeren blijkt dat 90 procent van de in Afrika geteelde cashewnoten worden verscheept om ergens anders verwerkt te worden. Het verschepen van één container veroorzaakt 9.000 kilogram CO2-uitstoot. Er worden nog steeds cashewnoten erbarmelijke omstandigheden verwerkt in Azië. Vervolgens worden de cashews opgekocht door grote handelspartijen. Echter, slechts 0,9% van de cashewnoten wereldwijd is daadwerkelijk geteeld en verwerkt volgens Fairtrade-richtlijnen. De misstanden die er zijn, blijven veelal buiten beeld, omdat er aan de voorkant door retailers wordt ingekocht bij ogenschijnlijk goed georganiseerde en gecertificeerde bedrijven. Terwijl daarachter een duistere wereld schuilgaat: de lonen van de arbeiders zijn laag, er is kinderarbeid, er zijn genderissues en veiligheids- en gezondheidsproblemen.

Ambitie voor een transparante keten

All Day Nuts doet het anders: ze brengen de teelt en verwerking van de cashewnoten zo dicht mogelijk bij elkaar. Dit zorgt voor volledige transparantie in de keten en daarbij 90% CO2-reductie. In Burkina Faso werkt All Day Nuts samen met het lokale verwerkingsbedrijf Nuts2. De noten worden na de teelt direct lokaal verwerkt. Dankzij de samenwerking met Nuts2 heeft All Day Nuts, en hiermee ook de retail, volledig inzicht in de keten. Zo kunnen ze toezien op een eerlijk proces, waarin iedereen goed behandeld wordt. Eerlijke lonen en goede werkomstandigheden zijn controleerbaar, waardoor de keten transparanter wordt. Alles op één plek realiseren, creëert ook werkgelegenheid daar waar de grondstof vandaan komt. Door lokaal te verwerken, wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling en het welzijn van lokale boeren en verwerkers. Niet alleen de oogst verbetert hierdoor aanzienlijk, ook de gegarandeerde prijs en afzet zorgen voor meer zekerheid.

Jettie: “Wij geloven dat we de notenketen het beste van binnenuit kunnen veranderen. Zo kunnen boeren in ontwikkelingslanden die anders nauwelijks inkomsten hebben nu goed voor hun gezin zorgen. Alleen door structureel te blijven bouwen en investeren in deze lokale boeren en bedrijven, kan er een gezonde industrie ontstaan waar de lokale bevolking baat bij heeft én wat veel duurzamere en volledig traceerbare noten oplevert.”

Eerlijke noten voor iedereen

In de eigen branderij in Nederland verwerkt All Day Nuts de eerlijkste cashewnoten uit Afrika in de ambachtelijke notenmixen. Uiteindelijk wil All Day Nuts dat alle noten die ze aanbieden een 100% eerlijke en transparante oorsprong hebben. Retailers en consumenten gaan helpen deze notentransitie verder te versnellen.

Eerlijke noten horen in een duurzame verpakking. Dankzij de unieke kartonnen verpakking van All Day Nuts gaat duurzaamheid niet ten koste van de smaak van de noten én wordt er meer dan 80% plastic bespaard. De unieke mixen Rose Merry en Smokey Sunset zijn vanaf 25 april verkrijgbaar bij 200 Albert Heijn winkels en online via de Albert Heijn app.