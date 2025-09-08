Groothandel Alius introduceert een innovatieve online adviestool waarmee installateurs eenvoudig en professioneel hun klanten kunnen informeren over de voordelen van een thuisbatterij. De online adviestool is gratis beschikbaar voor bij Alius aangesloten installateurs en kan volledig in de huisstijl van de installateur op de eigen website worden geïntegreerd. Daarmee zet Alius, gespecialiseerd in duurzame energie- en warmteoplossingen, een nieuwe stap in het ondersteunen van partners bij de volgende stap in de energietransitie.

De nieuwe adviestool werkt met een gebruiksvriendelijke vragenlijst die de eindgebruiker stap voor stap meeneemt. Op basis van adres, woonsituatie, energieverbruik, installatievoorkeuren en persoonlijke doelstellingen geeft de tool met een aantal klikken) een advies op maat. De mogelijke doelstellingen zijn “goedkoopste stroom”, “onafhankelijkheid van het net” en “back-up functionaliteit”. Eindgebruikers zien meteen of een thuisbatterij interessant is voor hun situatie en welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast worden de voordelen van de batterij in kwestie benoemd.

Van brede verduurzamingsadviezen naar specifieke batterijfocus

Eerder ontwikkelde Alius samen met partners de Luxus-adviestool, die advies geeft over alle mogelijke verduurzamingsstappen in en om de woning. Vanuit installateurs en andere partners kwam echter steeds vaker de vraag naar een meer gerichte oplossing die uitsluitend focust op batterijen. Op basis van deze behoefte heeft Alius de nieuwe whitelabel thuisbatterij-adviestool ontwikkeld, waarmee installateurs snel en eenvoudig advies kunnen geven over de mogelijkheden van een thuisbatterij.

In gesprek over thuisbatterijen

Wat deze tool volgens Alius bijzonder maakt, is dat installateurs hem volledig whitelabel kunnen inzetten. Logo, kleuren en prijzen worden aangepast aan de huisstijl van de installateur en deze wordt bovendien gekoppeld aan de eigen website. “Met deze adviestool maken we het voor installateurs laagdrempelig om het gesprek over thuisbatterijen aan te gaan,” vertelt Robert Esseling van Alius. “Eindgebruikers krijgen snel duidelijkheid en installateurs winnen kostbare tijd doordat veel voorwerk al digitaal gebeurt. De installateur kan op deze manier monitoren hoeveel interesse er is voor een thuisbatterij en veel gerichter het verkooptraject ingaan.”

Volgens Esseling sluit de introductie van de adviestool naadloos aan bij de missie van Alius: dé betrouwbare partner zijn voor duurzame energieoplossingen. “Door installateurs gratis toegang te geven, stimuleert Alius zowel kennisdeling als commerciële slagkracht in de markt. Bovendien zien we dat de verkoop van zonnepanelen nog steeds in een dal zit, dus voor installateurs komt deze tool op het juiste moment: Deze tool helpt de transitie naar de verkoop en installatie van thuisbatterijen te versnellen,” aldus Esseling.