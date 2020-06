Algen en zeewier in opmars als gezonde vis- en vleesvervanger

Algen en zeewier zijn in opkomst als plantaardige vis- en vleesvervanger. De verkoop van plantaardig voedsel is in de afgelopen jaren sterk gestegen. In de zoektocht naar een gezonde leefstijl in tijden van corona bieden algen en zeewier een goede oplossing. In een webinar van de European Algae Biomass Association (EABA) doen verschillende producenten van vleesvervangers op basis van zeewier en algen hun verhaal.

EABA brengt wetenschappers, ondernemers en besluitvormers bij elkaar en organiseert een serie interactieve webinars in samenwerking met Building on Events. Op woensdag 30 juni vindt een webinar plaats over vlees- en visvervangers op basis van algen en zeewier. Verschillende producenten vertellen hun verhaal; Odontella, een Franse bedrijf maakt zalm van microalgen en het Duitse Viva Maris produceert worsten op basis van algen. Ook trends en een toekomstvisie over plantaardig voedsel komen aan de orde.

“De huidige crisis zet de maatschappij aan het denken over de toekomst van voedsel. Plantaardige voeding wint in rap tempo aan populariteit. De Wereldwijde vleesindustrie krimpt dit jaar met 5,3% door corona, aldus GlobalData. Naar verwachting zet deze trend door, ook na corona. Zo is bijvoorbeeld nu “plantaardige” vis de nieuwste veganistische trend, aldus het zakenblad Forbes deze maand. Zeewier kan door het hoge gehalte aan eiwitten op termijn een mooi eiwitrijk alternatief bieden voor vlees en vis”.

Alexandra Mosch, vice president van EABA beaamt dit: “Het coronavirus doet ons beseffen hoe belangrijk gezond voedsel is, hoe kostbaar voedzame plantaardige producten zijn om gezond te leven”. “Bovendien zijn mensen zich meer bewust van klimaatverandering, schone lucht, ongerepte landschappen en schone oceanen. Algen bieden geen totaaloplossing voor het enorme probleem van klimaatverandering, maar wat we zeker weten is dat algen een deel ervan kan oplossen: namelijk plantaardige, duurzame proteïne leveren voor ons voedsel.”

Populair bij foodie en influencer

Producent Willem Sodderland is één van de sprekers op het webinar van EABA. Met zijn bedrijf Seamore, dat verschillende voedingsmiddelen produceert op basis van zeewier, zoals pasta en chips, merkt hij een duidelijke kentering. “Zeewier is hot, niet alleen bij influencers en foodies, maar het is nu zelfs verwerkt in de nieuwste smaak van Cup a Soup.” Sodderland ziet een forse stijging van de belangstelling voor zijn producten. “Ik ben in 2015 begonnen met de verkoop van zeewierproducten. Binnen drie jaar lagen we bij meer dan 1.000 grotere en kleinere winkels. Niet alleen de kleine speciaalzaken verkopen onze producten, maar ook grotere winkelketens zoals Lidl.”

Ook in Amerika stijgt de belangstelling voor plantaardig voedsel, zoals zeewier en algen. Uit cijfers van The Good Food Institute blijkt dat de verkoop van ‘plant based’ voedsel is gestegen met 11 procent in het afgelopen jaar en 29 procent in de laatste twee jaar. Zeewier is rijk aan eiwitten en ijzer en maakt daarmee deel uit van een gezond voedingspatroon. Algen en zeewier bevatten ook vitamine B1, visvetzuren en zijn een bron van jodium, calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium en vitamine B.