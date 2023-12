Alfen, specialist in innovatieve energieoplossingen in heel Europa, heeft een overeenkomst getekend met Windpark de Plaet om geïntegreerde oplossingen te installeren bij Windpark de Plaet in Ooltgensplaat, Nederland. Deze oplossingen, waaronder een 20MWh energieopslagsysteem van TheBattery Elements, zullen naadloos worden geïntegreerd in de bestaande locatie door de integratie van het Diabolo 40H-transformatorstation van Alfen. Deze overeenkomst is opnieuw een voorbeeld van hoe Alfen haar klanten helpt te voldoen aan de groeiende vraag naar hernieuwbare energie en de dringende noodzaak om vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht te brengen.

“We zijn blij om samen te werken met Green Energy Storage en Windpark de Plaet om onze beproefde energieopslagsystemen en smart grid-oplossingen in Ooltgensplaat te installeren”, zegt Stephanie Schockaert, commercieel directeur van Alfen’s Energy Storage Systems-activiteiten. “Onze diepgaande ervaring als energiespecialist, sterke technische expertise op het gebied van netbeheer en portfolio van geïntegreerde oplossingen zullen Windpark de Plaet helpen zijn bestaande verbinding te maximaliseren om het net te stabiliseren en toekomstige congestie te voorkomen.”

Windpark de Plaet, voltooid in 2021, is een windpark in het zuiden van Nederland. Het heeft 7 windturbines die 32,4 MW aan stroom leveren. Met de geïntegreerde oplossingen van Alfen zal het Windpark bijna 10MW aan extra flexibel vermogen en 20MWh aan geïnstalleerde capaciteit toevoegen. De installatie zal naar verwachting in de zomer van 2024 voltooid zijn.

De geïntegreerde oplossingen van Alfen omvatten 2 identieke batterijsubsystemen met in totaal 56 batterijrekken. De subsystemen bevatten 2 buitentransformatoren en 2 omvormers, evenals een verscheidenheid aan hulpapparatuur. De diepgaande expertise van Alfen op het gebied van netwerkbeheer en slimme netwerkoplossingen zal zorgen voor een naadloze integratie van complexe technologieën in de bestaande locatie, waarbij het bekende Diabolo 40h-substation voor het project wordt geleverd.

“Het toevoegen van duurzame oplossingen van Alfen aan ons windpark is voor ons een ongelooflijk moment”, aldus David Mol van Promill en Andries Middelbos van Coöperatie Deltawind, die samen eigenaar zijn van The Plaet BV.

“We zijn verheugd om met Alfen samen te werken om deze overeenkomst te vieren en ons windpark uit te breiden met duurzamere oplossingen om de gemeenschappen van Goeree-Overflakkee van stroom te voorzien.”

Foto: Van links naar rechts: Michelle Lesh (CCO van Alfen), Marco Roeleveld (CEO van Alfen), Monique Sweep (Deltawind) en David Mol (Promill)