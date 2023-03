Alfen, dé specialist in energieoplossingen in Nederland, opereert in het hart van de energietransitie om klimaatverandering tegen te gaan en breidt haar aanbod betreedbare stations uit met Altro: een nieuw, duurzaam, prefab en veilig betreedbaar station dat naar wens kan worden afgewerkt. Altro ondersteunt een grote verscheidenheid aan Nederlandse en Belgische klanten waaronder aanbieders van oplaadpunten voor het snelladen van elektrische voertuigen, ontwikkelaars van zonneparken en industriële bedrijven met hun MV-netaansluitingen om een EV-laadinfrastructuur mogelijk te maken, hernieuwbare energiebronnen op het net aan te sluiten en de transitie naar een schonere energietoekomst te versnellen.

Nu Europa evolueert naar een duurzamer energiesysteem, vindt er een grote verandering plaats in de manier waarop elektriciteit wordt opgewekt en gebruikt. In plaats van volledig op fossiele brandstoffen te leunen, worden meer zonne- en windmolenparken gebouwd om de kracht van duurzame energiebronnen te benutten. Om deze groene energie effectief te gebruiken, is het belangrijk dat deze hernieuwbare energiebronnen effectief op het net kunnen worden aangesloten met oplossingen zoals Alfen’s Altro.

“We zijn er trots op dat we met Altro aan de snellere opschaling van de markt voor betreedbare stations kunnen bijdragen”, aldus Marco Roeleveld, CEO van Alfen. “Naarmate de energietransitie vordert, neemt het gebruik van EV’s en duurzame energie toe, waardoor het elektriciteitsnet extra wordt belast. Het team van Alfen heeft nauw samengewerkt met diverse vertrouwde partners om een eersteklas station te ontwikkelen, waarmee we ons aanbod betreedbare stations kunnen uitbreiden. Hiermee kunnen we Nederlandse en Belgische klanten helpen met een veilige en betrouwbare aansluiting op het middenspanningsnet.”

Functies van het prefab station Altro

Zoals voor alle producten van Alfen geldt, is ook het Altro-station ontworpen met het oog op duurzaamheid. Er is daarom gebruikgemaakt van materialen en processen die het milieu zo min mogelijk belasten. Het station kent de volgende belangrijke voordelen:

Verkrijgbaar in 4 verschillende afmetingen (1A, 1A Hoog, 1B, 1B Hoog), waardoor specifieke configuraties mogelijk zijn om aan specifieke behoeften van klanten te voldoen

Is zuiniger met grondstoffen en materialen en vermindert daardoor de CO2-uitstoot

Gebouwd met hoogwaardig beton dat minder materiaal vergt, waardoor dezelfde of zelfs een betere technische levensduur wordt gegarandeerd en er geen afwerkingslaag nodig is

Compleet uitgerust in Alfen’s fabriek in Almere, hiermee wordt tijd bespaard en hoeven minder specialisten op locatie te zijn tijdens de installatie • Gebouwd met een IAC-AB-oplossing die zorgt voor extra veiligheid voor gebruikers, monteurs en publiek

Heeft een korte levertijd, zodat het snel kan worden geïnstalleerd om de groeiende netcapaciteit te ondersteunen

Altro in Nederland

Altro faciliteert in Nederland middenspanningsnetaansluitingen met een vermogensbehoefte van meer dan 1750kVA en minder dan 20MVA (afhankelijk van de netbeheerder) aan uiteenlopende klanten, waaronder de industriesector, zonneparken en de glastuinbouw. Om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse netbeheerders Stedin, Liander en Enexis heeft Alfen drie standaardconfiguraties ontwikkeld.