Alfen heeft een overeenkomst gesloten met windpark NOP Agrowind voor de levering van een grootschalig batterij-energiesysteem (BESS) nabij Espel in Flevoland. Het systeem van 49MW/196MWh is ontworpen om het Nederlandse elektriciteitsnet beter in balans te brengen en het verlies van overtollige duurzame energie te voorkomen – een groeiende uitdaging in windrijke gebieden.

“Met dit grootschalige batterijsysteem zetten we een belangrijke stap richting netbalans en het behoud van schone energie,” aldus Stephanie Schockaert, Commercieel Directeur van Alfen’s business line Energy Storage Systems. “Het stelt NOP Agrowind in staat om overtollige windenergie op te slaan en actief deel te nemen aan energiemarkten, terwijl het bijdraagt aan het oplossen van netcongestie – een uitdaging in Nederland en daarbuiten.”

Het systeem wordt geleverd op basis van Alfen’s nieuwste stationaire batterijtechnologie en omvat een turnkey EPC-scope, inclusief civiele werkzaamheden, middenspanningsintegratie en langdurige onderhouds- en monitoringdiensten. Het is de grootste toepassing tot nu toe van Alfen’s TheBattery Elements 2.0-platform en het op één na grootste batterijproject in de portfolio van het bedrijf.

Met zeven 7,5MVA subsystemen is het systeem ontworpen voor hoge beschikbaarheid en betrouwbare energieafgifte op de lange termijn. Alfen levert en installeert daarnaast een in eigen huis ontworpen middenspanningsruimte met schakelmateriaal en hulpsystemen, die op locatie wordt opgebouwd.

Dit project onderstreept Alfen’s turnkey capaciteiten – niet alleen door geavanceerde batterijtechnologie te leveren, maar ook door een eigen secundaire onderstation te bouwen voor betrouwbare netaansluiting. Het systeem wordt geïntegreerd met het 195MW windpark, dat jaarlijks duurzame stroom levert aan bijna 190.000 huishoudens.

De installatie start naar verwachting in het voorjaar van 2026, met commerciële ingebruikname in het laatste kwartaal van dat jaar.

“Onze missie is altijd geweest om een robuust en toekomstbestendig duurzaam energieproject te zijn,” zegt Arjan Bongertman, directeur bij NOP Agrowind. “Dit batterijsysteem helpt ons dat te realiseren – door windenergie op te slaan wanneer het net deze niet kan opnemen, en vrij te geven wanneer het juist nodig is. De samenwerking met Alfen maakt dit mogelijk op een snelle en effectieve manier.”

Met meer dan 85 jaar ervaring in het Europese energiesysteem en bijna tien jaar inzet in industriële batterijopslag, blijft Alfen betrouwbare en schaalbare oplossingen leveren die klanten helpen groeien – en bijdragen aan een duurzame energietoekomst.