Alfen N.V., een toonaangevende Europese leverancier van energie-oplossingen, en Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ’s werelds grootste batterijfabrikant, hebben vandaag hun samenwerking aangekondigd voor de uitrol van 5 GWh aan geavanceerde sodium-ion batterij-energieopslagsystemen van CATL in heel Europa. Dit brengt de langdurige partnerschap tussen de twee bedrijven naar een nieuw niveau en opent een nieuw hoofdstuk van gediversifieerde, technologiegedreven ontwikkeling ter ondersteuning van de Europese energietransitie.

Sinds het begin van hun samenwerking hebben Alfen en CATL nauw samengewerkt aan lithium-ion energieopslagprojecten. In 2023 sloten de twee partijen een langdurig batterijleveringspartnerschap, dat in 2024 werd uitgebreid om te voldoen aan de groeiende vraag van Alfen naar energieopslag in Europa.

“Sodium-ion is de volgende stap in hoe wij denken over energieopslag – meer gediversifieerd, veerkrachtig en toegesneden op waar de markt naartoe beweegt. Deze stap met CATL brengt ons voorop in die ontwikkeling en we kijken ernaar uit dit partnerschap voort te zetten.” – Michael Colijn, CEO, Alfen

“We zijn verheugd om samen te werken met Alfen, een van onze belangrijke strategische partners, om de uitrol van next-generation energieopslagtechnologieën in Europa te versnellen. Met hun superieure veiligheidsprestaties en levenscyclusduurzaamheid zullen sodium-ion batterijen unieke waarde bieden aan Europese klanten en de transitie van de regio naar een schonere, veerkrachtigere energietoekomst ondersteunen.” – Tan Libin, Chief Customer Officer & Co-President of Sales and Marketing, CATL

Dit initiatief vormt een toekomstgerichte samenwerking op het gebied van next-generation, kostenefficiënte energieopslagoplossingen, en opent nieuwe zakelijke kansen naast de traditionele levering van lithium-ion batterijopslag.

Het stelt Alfen in staat om haar batterijmaterialenportfolio te diversifiëren, de kostenstructuur van haar energieopslagproducten te optimaliseren, en de veerkracht tegen prijsvolatiliteit van lithium te versterken, wat haar concurrentiepositie in middelgrote tot grote Europese projectaanbestedingen versterkt.

De gezamenlijke uitrol van sodium-ion projecten met Alfen stelt CATL in staat om lokale Europese ervaring op te bouwen met netwerktoepassingen voor sodiumbatterijen, productaanpassing aan Europese netcodes te optimaliseren, en de wereldwijde opschaling van sodium-ion energieopslagleveringen te versnellen.

De twee bedrijven zullen gezamenlijk de grootschalige adoptie van sodium-ion energieopslag in Europa versnellen en de energietransitie en integratie van hernieuwbare energie van het continent ondersteunen, wat een nieuw tijdperk van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van schone energie inluidt.

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