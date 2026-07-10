GIGA Storage, de Europese exploitant van grootschalige energieopslagprojecten, heeft samen met een portfoliobedrijf van InfraVia Capital Partners de financiering rond voor de realisatie van project Green Turtle in België. Met een vermogen van 700 MW en een opslagcapaciteit van 2.800 MWh levert Green Turtle een belangrijke bijdrage aan een betrouwbaar, flexibel en duurzaam Europees energiesysteem. Op piekmomenten kan het energieopslagsysteem elektriciteit leveren die overeenkomt met het dagelijkse verbruik van ongeveer 385.000 huishoudens.

Een consortium van tien internationale banken financiert samen de realisatie van het project. Het bankenconsortium bestaat uit ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank, Triodos Investment Management, a.s.r., Belfius, HCOB, Santander en SMBC. Financial close vond plaats op 9 juli 2026; de bouw start in september en de ingebruikname van het project wordt verwacht in 2028.

Het bankenconsortium verstrekt €450 miljoen aan vreemd vermogen. Het resterende deel van de benodigde financiering wordt als eigen vermogen ingebracht door InfraVia Capital Partners. Voorafgaand aan financial close had GIGA Storage alle belangrijke projectvoorwaarden afgerond, waaronder vergunningen, grondcontracten, leverancierscontracten en de netaansluiting.

Green Turtle wordt gebouwd op het industrieterrein van Rotem in Dilsen-Stokkem, België, op een strategische locatie op het knooppunt van Nederland, Duitsland en België. Tesla werd geselecteerd als EPC-partner en levert de energieopslagsystemen met de nieuwste Megablock technologie, verzorgt de engineering, de bouw en is verantwoordelijk voor het langetermijnonderhoud. Na ingebruikname stelt GIGA Storage als exploitant van het energieopslagsysteem de opslagcapaciteit beschikbaar aan Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, en marktpartijen die het elektriciteitsnet helpen balanceren en netcongestie helpen verminderen.

Green Turtle wordt rechtstreeks aangesloten op het 380kV-hoogspanningsnet van Elia via een nieuw hoogspanningsstation dat door Elia speciaal voor Green Turtle wordt gerealiseerd. Het energieopslagsysteem slaat voornamelijk overtollige elektriciteit uit zon en wind op wanneer er een overschot is en levert deze terug aan het net wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Daarmee draagt Green Turtle bij aan een stabieler elektriciteitssysteem en maakt het verder gebruik van hernieuwbare energie mogelijk.

Met Green Turtle zet GIGA Storage een belangrijke volgende stap in haar Europese groeitraject, na vorig jaar de financial close te hebben bereikt van project Leopard in Nederland, een energieopslagsysteem met een vermogen van 300 MW en een capaciteit van 1.200 MWh. Het bedrijf werkt inmiddels toe naar de financiële afronding van Project Albatross in Duitsland, een energieopslagproject van 350 MW/1.400 MWh, en heeft daarnaast nog meer projecten in ontwikkeling in Nederland, België en Duitsland. Dit is een nieuwe stap in de groei van GIGA Storage tot een toonaangevende speler in grootschalige energieopslag in Noordwest-Europa. Het bedrijf wil in 2030 meer dan 2 gigawatt aan opslagcapaciteit operationeel hebben.

GIGA Storage werd juridisch bijgestaan door Clifford Chance. Het bankenconsortium werd juridisch bijgestaan door Norton Rose Fulbright. Santander was de financial advisor.

Kevin Dijkers, CEO van GIGA Storage zegt: “Green Turtle is veel meer dan een energieopslagproject. Het is kritieke infrastructuur die de leveringszekerheid van België versterkt, meer hernieuwbare energie mogelijk maakt en de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen vermindert.”

Animesh Ranjan, Chief Investment Officer bij GIGA Storage voegt daaraan toe: “Wij danken onze bancaire partners oprecht voor hun blijvende vertrouwen en steun. De financiering van Green Turtle, een van Europa’s grootste energieopslagprojecten, toont de kracht van onze samenwerking en onze gedeelde ambitie om de energietransitie te versnellen. Deze mijlpaal weerspiegelt het vertrouwen dat onze financiers hebben in het vermogen van GIGA om grootschalige energieopslagprojecten in heel Europa te ontwikkelen en te realiseren.”

Lisa McDermott, Head of Energy Transition Project Finance, ABN AMRO: “Voor ABN AMRO betekent deze voortgezette samenwerking met GIGA Storage een belangrijke stap in onze inzet voor de Europese energietransitie. GIGA Storage is een pionier en toonaangevende speler in de Europese energieopslagmarkt, en op basis van wederzijds vertrouwen en een gedeelde langetermijnvisie ondersteunen we de verdere groei van batterijopslag als cruciale bouwsteen voor een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem.”

Marc Schmitz, Managing Director, Rabobank: “Rabobank is trots om GIGA Storage opnieuw te ondersteunen in haar groeitraject om hun ambitieuze plannen in de energietransitie te verwezenlijken. Onze relatie begon in 2021 met de financiering van GIGAs tweede batterij-energieopslagsysteem (BESS) in Nederland, gevolgd door onze betrokkenheid als minderheidsaandeelhouder en onze ondersteuning in de verkoop van het bedrijf aan InfraVia.” Schmitz vervolgt: “Wij zijn dan ook zeer verheugd om nu de financiering te ondersteunen van wat het grootste standalone BESS-project van België zal worden. Met name het professionalisme, ondernemerschap gecombineerd met pragmatisme heeft GIGA hier gebracht.”

GIGA Storage en Tesla slaan handen ineen

Op de Intersolar Europe conferentie in München hebben GIGA Storage en Tesla een intentieverklaring (LOI) ondertekend voor de bouw van project Green Turtle. Met de intentieverklaring spreken beide partijen af exclusief met elkaar te onderhandelen over de volledige uitvoering van het project. Tesla neemt daarbij een brede rol op: het bedrijf is verantwoordelijk voor de volledige EPC (engineering, procurement en construction) en staat ook in voor het leveren van de batterijen, de inbedrijfstelling en het langetermijnonderhoud. Voor de uitvoering zet Tesla zijn nieuwste generatie Megablock-technologie in.