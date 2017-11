Aldi wil recycling bevorderen en zwerfafval tegengaan

Aldi wil de komende periode met haar stakeholders in gesprek gaan om hergebruik volgens circulaire systemen te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan. “We onderzoeken momenteel wat de implicaties zijn als besloten wordt het statiegeldsysteem uit te breiden. Daarnaast staan we ook open voor mogelijke alternatieve systemen, mits die op een effectieve en rendabele wijze kunnen bijdragen aan de realisatie van een hogere milieuwinst”, aldus Nadie Winde, manager Corporate Responsibility.

In Nederland vindt recycling van PET-flessen op twee manieren plaats, namelijk via Plastic Heroes en het statiegeldsysteem. Aldi heeft op zelfstandige en rendabele wijze invulling gegeven aan een eigen gesloten statiegeldsysteem. De statiegeldflessen (≥ 1 L) worden direct na inname samengeperst. Het samengedrukte plastic gaat rechtstreeks in grote volumes naar de recycler, zonder tussenkomst van de Stichting Retourverpakking Nederland (SRN). Hierdoor wordt de CO2-uitstoot beperkt en realiseert Aldi aanzienlijke besparingen op kosten van opslag en vervoer.

Aanstaande donderdag vindt een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats over de kunststofketen en zwerfafval. Aldi volgt de huidige politieke en maatschappelijke discussie rondom het bevorderen van de circulaire economie en het voorkomen van zwerfafval op de voet.

Aldi wil haar impact op klimaat en milieu verkleinen, zodat toekomstige generaties kunnen leven in een schone en gezonde omgeving. Deze ambities zijn vastgelegd in de Corporate Responsibility (CR) policy van Aldi. Het verkleinen van de plastic footprint is hiervan onderdeel. Afgelopen zomer besloot Aldi om uiterlijk eind 2018 te stoppen met de verkoop van plastic boodschappentassen voor eenmalig gebruik. Ook wordt sinds kort de Plastic Soup Foundation ondersteund bij het ontwikkelen van een educatieprogramma voor het basisonderwijs.