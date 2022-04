Op maandag 2 mei lanceert ALDI in Nederland de nieuwe Net Zo-campagne die zich volledig richt op aardappelen, groente en fruit (AGF) van Nederlandse bodem. Het is voor het eerst dat AGF centraal staat in een campagne van de discounter. Met deze campagne laat de supermarkt zien dat, misschien anders dan de consument denkt, AGF van ALDI wel degelijk ook uit Nederland komt. En daarbij net zo vers en kwalitatief is als elders, maar dan voor een ALDI prijs. Deze Net Zo-campagne, met de Nederlandse teler in de hoofdrol, is te zien in alle marketingkanalen van ALDI.

“Bij aardappelen, groente en fruit van Nederlandse bodem denkt nog niet iedereen aan ALDI. Met de allereerste AGF-campagne gaan we daar verandering in brengen. We gaan heel Nederland laten zien dat veel aardappelen, groente en fruit van ALDI met net zoveel zorg en liefde, vers van eigen bodem, naar het bord van de klant wordt gebracht. Maar dan voor een ALDI prijs. Bovendien is de campagne een mooi moment om onze eigen Nederlandse telers een welverdiend podium te geven”, zegt Gys de Jong, Category Manager AGF bij ALDI in Nederland.

In de nieuwe Net Zo-campagne hebben de Nederlandse telers van ALDI een prominente rol. Zo speelt de aardbeienteler uit het Gelderse Bemmel de hoofdrol in de TV-commercial en zijn verhalen van verschillende telers te lezen in de folder en op de website. Ook op de social media kanalen van ALDI zullen de telers vanaf maandag 2 mei middels een ludieke activatie te zien zijn.

De AGF-campagne is een logisch vervolg op de stappen die ALDI eerder nam op het gebied van AGF. De discounter gaf in november vorig jaar het startsein voor de uitrol van de nieuwe winkelformule, waarbij aardappelen, groente en fruit bij binnenkomst van de winkel gepositioneerd zijn. De campagne is de volgende stap waarmee ALDI het versassortiment een prominente plek geeft.

Nieuwsgierig naar de nieuwe TV-commercial, met in de hoofdrol ALDI’s Nederlandse aardbeienteler? Bekijk ‘m hieronder. Alle unieke verhalen van de telers zijn te lezen op de website.