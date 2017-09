ALDI start grootschalige duurzaamheidscampagne

ALDI start aanstaande maandag een grootschalige duurzaamheidscampagne om klanten bewust te maken van het belang van duurzaamheid. Door te benadrukken dat ‘verantwoord’ prima samengaat met ‘voordelig’, zet ALDI zich in om een duurzame consumptie te stimuleren.

“Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om voor een brede groep klanten verantwoorde, betaalbare en gezonde levensmiddelen toegankelijk te maken. Verantwoorde producten voor een echte ALDI-prijs”, aldus Nadie Winde, manager Corporate Responsibility.

De campagne wordt afgetrapt tijdens de Bewuste Visweek en sluit af met de Fairtrade week. Gedurende zes weken zijn duurzame producten met keurmerken als ASC, MSC, Fairtrade, Beter Leven en UTZ duidelijk herkenbaar in de winkels. Ook biologische producten krijgen de nodige aandacht. Tevens zijn er extra duurzame aanbiedingen. Klanten worden geïnformeerd via verschillende kanalen.

Betrokken NGO’s zijn enthousiast over de Verantwoord Boodschappen Doen-campagne. “Geweldig om te zien hoe ALDI uitpakt tijdens de Bewuste Visweek. Voor het eerst aandacht voor een verantwoorde keuze voor vis op de radio! Samen inspireren we consumenten om te kiezen voor vis die goed is voor mens en milieu. En dit is nog maar het begin van zes weken campagne waarin ALDI keurmerken in het zonnetje zet”, aldus Esther Luiten van keurmerk ASC.

Dierenbescherming complimenteert beleid

De discounter boekte grote vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn. In samenwerking met onder meer de Dierenbescherming is een dierenwelzijnsbeleid opgesteld. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels in de winkels terug te zien. Zo is het Beter Leven-keurmerk op meerdere producten geïntroduceerd, waaronder op vers varkensvlees en verse kip. Doel is om de hoeveelheid producten met het Beter Leven-keurmerk de komende tijd verder te verhogen. Femke-Fleur Lamkamp, algemeen directeur van de Dierenbescherming: “Het valt te prijzen dat ALDI dit najaar haar assortiment aan duurzame artikelen onder de aandacht brengt. Zo wordt het consumenten makkelijk gemaakt om diervriendelijkere producten te kiezen die beter zijn voor mens en milieu”

Max Havelaar: ALDI inspireert

De afgelopen jaren is het assortiment Fairtrade-producten opgebouwd onder het eigen merk FAIR. Het aandeel Fairtrade-producten als koffie, thee en groente en fruit wordt verder uitgebreid. “Wij zijn verheugd dat ALDI vanaf nu tot en met de Fairtrade Week haar consument via de verantwoord boodschappen campagne inspireert om duurzame producten te kopen. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat steeds meer klanten in aanraking komen met onze producten. Door de toegenomen verkoop kunnen meer boerenorganisaties in ontwikkelingslanden via de Fairtrade minimumprijs en premie, zelf werken aan betere arbeids- en leefomstandigheden.”, zegt Peter d’Angremond, directeur van Stichting Max Havelaar.

Verdubbeling aanbod biologisch

Het assortiment biologisch is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. De komende tijd zal het aanbod biologische producten verder uitgebreid worden. “We zien een groot potentieel voor vlees, zuivel en groente en fruit. We merken dat dit ook steeds belangrijker wordt voor de consument. We bekijken de komende tijd hoe we hen hierin beter tegemoet kunnen komen”, aldus Nadie Winde.

Verduurzaming assortiment



ALDI heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Toch liggen er volgens Winde nog uitdagingen: “We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. De komende periode introduceren wij nieuw inkoopbeleid voor de categorieën hout, papier en karton, katoen, soja, vis en thee. Ook zetten we in op de verdere verduurzaming van de groente- en fruitteelt.”