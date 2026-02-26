De eerste zonnestralen zorgen bij veel Nederlanders voor voorjaarskriebels. De tuin krijgt een opfrisbeurt en vaak hoort daar een nieuwe tuinset bij. Helaas eindigen hierdoor jaarlijks duizenden kilo’s kunststof meubelen bij het grofvuil. Tuinmeubelshop en Milieu Service Nederland slaan de handen ineen om dit te veranderen: vanaf dit seizoen wordt de oude tuinset de grondstof voor de nieuwe.

Het initiatief is officieel afgelopen maandag 23 februari gestart. Klanten die bij een van de zestien Experience Stores XXL een nieuwe set kopen, kunnen hun oude volkunststof meubelen direct laten meenemen door de bezorgservice. Ook zelf inleveren bij het centrale warehouse in Tiel is mogelijk.

Van tuinmeubel naar grondstof

In plaats van de verbrandingsoven wacht de meubelen een duurzamer proces. De ingezamelde sets worden machinaal versnipperd en verwerkt tot granulaat. Dit materiaal vormt de basis voor nieuwe producten, waardoor de keten volledig circulair wordt.

“Het voelde niet meer goed om alleen nieuwe producten te verkopen zonder naar de afgedankte sets te kijken”, zegt Arjan van Maren van Tuinmeubelshop. “Door het inzamelen nu heel simpel te maken, hopen we dat de stap naar recycling voor iedereen de standaard wordt.”

Martin Heidekamp van Milieu Service Nederland vult aan: “We recyclen de kunststoffen lokaal in Nederland. Dat bespaart veel transportkilometers en zorgt ervoor dat we de plasticberg echt effectief aanpakken. Zo maken we het buitenleven samen een stuk groener.”

Foto: Tuinmeubelshop