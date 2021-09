ALDI in Nederland stapt met kaasassortiment over op On the way to PlanetProof

ALDI in Nederland zet opnieuw een stap in het verduurzamen van het assortiment. De discounter start gefaseerd met het certificeren van On the way to PlanetProof-kaas. Vanaf november liggen de eerste 450 grams stukken kaas met het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk in de schappen.

De overgang naar On the way to PlanetProof-kaas is een belangrijke en logische vervolgstap voor ALDI. De discounter ziet het als haar verantwoordelijkheid om verantwoorde keuzes eenvoudig te maken voor klanten. Sinds 2019 zijn daarom steeds meer zuivelproducten en nagenoeg alle aardappelen, groenten en fruit uit Nederland gecertificeerd volgens het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk On the way to PlanetProof. Vanaf november zullen daar de verantwoorde kazen aan worden toegevoegd.

Erna van der Wal, Director Corporate Responsibility & Quality Assurance bij ALDI in Nederland: “Daarmee zijn we een van de eerste supermarkten die dit bieden. Bij ons koop je dus kaas waarmee je boeren helpt zich nog meer in te zetten voor natuur, klimaat en dier. Zo heeft de koe meer ruimte in de stal, is er meer aandacht voor flora en fauna op en rond het erf en wordt er gebruikgemaakt van groene energie. Melkveehouders die melk met het keurmerk leveren, ontvangen bovenop de melkprijs een extra vergoeding voor hun duurzaamheidsinspanningen. Dit is een grote stap, want er is 10 liter PlanetProof-melk nodig voor een kilo van deze heerlijke kaas.“

ALDI vernieuwt en verduurzaamt

De afgelopen jaren heeft ALDI op allerlei vlakken geïnvesteerd om haar assortiment en winkels verder te verduurzamen. Zo heeft ALDI een eigen plantenmerk, Kwekers Trots, wat topkwaliteit en verantwoorde productie garandeert. Ook is maar liefst 95% van ALDI’s verse varkensvlees met het Beter Leven-keurmerk gecertificeerd en eind dit jaar geldt dat voor bijna alle vleeswaren bij ALDI. In 2023 heeft ook alle verse kip het Beter Leven-keurmerk. Daarnaast werkt ALDI samen met leveranciers aan het verlagen van de klimaat-impact in de keten via het Science Based Targets Initiative en is ALDI superpartner van het Nationaal Schoolontbijt om gezond ontbijt voor alle kinderen in Nederland te stimuleren.