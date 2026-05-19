Schroders Greencoat, de gespecialiseerde manager van infrastructuur voor hernieuwbare energie en energietransitie heeft het Nederlandse biomethaanbedrijf APF Energy overgenomen. APF is een sterk groeiend biomethaan-bedrijf. Verkopende partij is het Franse SWEN Impact Fund for Transition, onderdeel van SWEN Capital Partners, en APF BV.

APF Energy is eigenaar van installaties die grootschalig biomethaan produceren uit een mix van agrarische mest en voedselreststromen. Hiermee draagt het bedrijf bij aan het aanpakken van stikstofproblemen die weer verband houden met de Nederlandse veehouderijsector.

Het platform bestaat momenteel uit zes biomethaanlocaties, waaronder drie volledig operationele locaties in Anerveen en Biddinghuizen en drie locaties in aanbouw in Baarlo, Axel en Nieuw Wolda, plus een portefeuille van projecten in een vergevorderd stadium.

De grote hoeveelheid agrarische grondstoffen in Nederland, gecombineerd met een van de dichtste gasdistributienetwerken van Europa, maakt ons land bijzonder aantrekkelijk voor de ontwikkeling van biomethaan. Biomethaan kan als directe vervanger van aardgas worden opgenomen in de bestaande gasinfrastructuur en speelt daarmee een belangrijke rol bij het verminderen van Europa’s afhankelijkheid van fossiele brandstofimporten en het versterken van de energiezekerheid in de regio.

Naast de bestaande expertise op het gebied van hernieuwbare energie en infrastructuur voor de energietransitie heeft Schroders Greencoat de afgelopen jaren ook kennis opgebouwd in de Europese sector voor anaerobe vergisting en biobrandstoffen, mede door investeringen in projecten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dit trackrecord is belangrijk voor de ambitie om sterke rendementen voor beleggers te realiseren binnen een cruciaal onderdeel van de overgang naar een koolstofarm energiesysteem.

Schroders Greencoat is onderdeel van Schroders Capital, de private beleggingstak van Schroders.

Minal Patel, Global Head of Infrastructure bij Schroders Capital, over de overname: “Biomethaan krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de Europese energietransitie, met name in sectoren waar andere koolstofarme oplossingen minder makkelijk beschikbaar zijn. “Nederland behoort tot de meer ontwikkelde markten dankzij een volwassen regelgevend kader, sterke beleidsmatige steun voor hernieuwbaar gas en goed ontwikkelde infrastructuur. Dit platform biedt ons een sterke basis om de expertise die wij hebben opgebouwd binnen onze bio-energieportefeuille verder toe te passen.”

Marco Middelkoop, CEO van APF Energy, over de overname: “APF Energy wil SWEN Capital Partners en APF BV hartelijk danken voor hun steun en vertrouwen tijdens de ontwikkeling van APF Energy, waardoor wij het platform konden uitbouwen tot het huidige volwassen niveau. Wij zijn blij Schroders Greencoat als nieuwe aandeelhouder te verwelkomen en kijken uit naar een nauwe samenwerking om het platform verder op te schalen, de operationele prestaties te optimaliseren en de bijdrage van biomethaan aan de Nederlandse energietransitie te versnellen.”

James Reid, Investment Director bij Schroders Greencoat, voegt hieraan toe: “Deze transactie is een voorbeeld van onze focus op gevestigde platforms met operationele activa, een duidelijke ontwikkelingsroute voor pijplijnprojecten en blootstelling aan een segment van de energietransitie waar de structurele investeringscase sterk is. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het managementteam van APF Energy om het platform verder op te schalen en de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem te versnellen.”

François Pasquier, Managing Director, en Grégoire Allemandou, Principal bij SWEN Capital Partners, zeiden: “Wij zijn verheugd APF Energy vanaf de vroege ontwikkelingsfase te hebben ondersteund en te hebben bijgedragen aan de opbouw van een robuust en groeiend biomethaanplatform in Nederland. De diepgaande expertise van Schroders Greencoat op het gebied van bio-energie en infrastructuur voor de energietransitie maakt hen de ideale partner om het platform naar de volgende groeifase te brengen. Wij zijn er bovendien bijzonder trots op dat deze transactie de eerste exit markeert van ons tweede fonds, SWEN Impact Fund for Transition 2 (SWIFT 2), wat onze strategie bevestigt om hoogwaardige platforms in de sector voor hernieuwbare moleculen te ondersteunen.”

Schroders Greencoat werd geadviseerd door Voltiq (M&A), Eversheds (juridisch), PWC (financieel en fiscaal), Haskoning (technisch) en PA Consulting (commercieel).

SWEN Capital Partners werd geadviseerd door Green Giraffe Advisory (M&A), Clifford Chance (juridisch), Deloitte (financieel en fiscaal) en DNV (technisch en commercieel).