Albron over op 100% duurzame vis

Vandaag zetten Albron en milieuorganisatie Good Fish Foundation hun handtekening onder een World Oceans Deal. Daarmee belooft Albron al haar gasten op zo’n 800 locaties in Nederland en België alleen nog maar duurzame vis voor te schotelen. Dat maakt Albron de eerste Nederlandse foodserviceorganisatie die deze belangrijke stap zet. Het duurzame visassortiment dat Albron met haar leverancier Sligro samenstelde, draagt de goedkeuring van Good Fish. Deze onafhankelijke milieuorganisatie is bekend van de VISwijzer, die ook op de steun van WWF Nederland kan rekenen.

De twee partners tekenden de World Oceans Deal in The Green House, het circulaire paviljoen van Albron in Utrecht. Voor de verduurzaming van het visaanbod zocht Albron de samenwerking met SmitVis in Veghel, het visbedrijf van vaste partner Sligro. Het duurzame assortiment omvat verschillende vissoorten zoals mosselen, haring, claresse en schol. Vis in het assortiment draagt een erkend keurmerk (ASC voor gekweekte vis of MSC voor wilde vis) of een groene beoordeling op de VISwijzer. Dit geldt zowel voor verse vis als diepvriesproducten en conserven. Vis staat overal op het menu waar Albron foodconcepten runt. Van de restaurants in Center Parcs tot kantoren en van universiteiten tot winkelstraten en ziekenhuizen.

Branche in beweging

Good Fish is blij met de stap van Albron. Maud Veraar, directeur van de stichting: “Wij zien dat bij veel foodserviceorganisaties nog een groot percentage niet-duurzame vis op het menu staat. Vis die volgens onze VISwijzer rood is: overbevist of gevangen of gekweekt met technieken met een schadelijke impact. Het is uniek dat een grote partij als Albron door verantwoorde inkoop nu het volledige visaanbod groen weet te kleuren. Foodservice is naast supermarkten en viskramen een belangrijk kanaal voor de verkoop van vis. Het partnership met Albron brengt ons dichter bij ons doel om in 2030 heel Nederland alleen nog maar duurzame vis te laten eten. Het is mooi om op te trekken met een partner die duurzaamheid zo serieus neemt en voorop wil lopen. Met onze World Oceans Deal laten we samen zien dat verduurzaming mogelijk is en geven we ruchtbaarheid aan het belang ervan. We hopen allebei dat hiermee de hele branche in beweging komt.”

Duurzaam en betaalbaar

Met tientallen miljoenen maaltijden per jaar op zo’n 800 locaties maakt Albron een wezenlijk verschil. In totaal serveert het foodservicebedrijf op jaarbasis zo’n anderhalf miljoen porties vis. Een klein deel van het visaanbod betrekt Albron van andere leveranciers dan Sligro. Voor dat deel geldt in de afspraak dat Good Fish daar vooraf een duurzaamheidscheck op doet. De visverduurzaming past bij de koers die Albron vaart, waarbij vooroplopen in duurzaamheid veel aandacht krijgt. Bart van Westreenen, Directeur Inkoop & Supply Chain & Duurzaamheid van Albron: “Lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar zijn onze uitgangspunten. Vis is een geweldig product om op al die punten te scoren. Vis is heerlijk en rijk aan vitaminen, mineralen en goede vetzuren. Samen met Sligro hebben we gezorgd voor een aanbod dat zowel duurzaam als betaalbaar is. We zijn enorm trots op ons partnership met Good Fish. We delen dezelfde dromen en laten zien dat we die kunnen omzetten in daden.”