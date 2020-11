Albron kiest mede op basis van duurzaamheid voor samenwerking met Royal Swinkels Family Brewers

😫Mann Hurry Up an Count these MFn Votez ..& Whatz Takin North Carolina so Long ?!?! #2020PresidentialElection #MVO

This is The Most Childish Election in US History 🤦🏽‍♀️ #MVO #2020PresidentialElection

im Tryin to see the Coverage..But Hulu fuckin Up 🙄😑 #2020PresidentialElection #MVO

Vragen gesteld in de cie. M&M van @PSUtrecht Helaas is @ProvUtrecht geen #Fairtrade Provincie meer. Na 2015 veel aandacht naar nu uit beeld. Jammer en teleurstellend ! Werk nu aan een motie om het weer op de agenda te krijgen. #MVO #duurzaamheid #eerlijkehandel #goedevoorbeeld pic.twitter.com/ysWibg0Qq8

Haha. En wat doet @transavia aan duurzaam vliegen? Neplederen bekleding (want lichter, net als carbon-remschrijven), een 'schone' motor en chromaatvrije verf. Wat dat ook moge betekenen. En dit alles onder de noemer van #MVO. corporate.transavia.com/nl-NL…

@groenkennisnet heeft mijn proefschrift geplaatst. Dierenwelzijn blinde vlek bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. groenkennisnet.nl/nl/dierenwe… #bedrijfsethiek #dierethiek #dierenwelzijn #mvo #csr

and last but not least the down to earth sound of @MarkDesebrock with both English & Australian on offer! Go and check out his profile.. & the wider site of course for an abundance of talent. voiceoverprofiles.com/profile… #voiceovers #voiceoverprofiles #MVO #AustralianVO #voiceactor

....or if it's a friendly male voice you're after you could check out @StevenRostance voiceoverprofiles.com/profile… #voiceover #voiceactor #voiceoverprofiles #needavoice #MVO #Britishmalevoiceactor

Ook in 2020 is Plus weer uitgeroepen tot meest maatschappelijk verantwoorde supermarkt! #trots #mvo #plus #gfk instagram.com/p/CHLCsElMELs/…

@albron_FS kiest mede op basis van #duurzaamheid voor samenwerking met @Bavaria (Royal Swinkels Family Brewers) duurzaam-ondernemen.nl/albron… #circulariteit #circulaireeconomie #mvo pic.twitter.com/gdfp2PF3Fb

Kun je oude pompen duurzaam hergebruiken? Joshua zoekt het uit in zijn nieuwste vlog: tnl.nu/pompen-hergebr… #TechniekNederland #circulair #installatiebranche #duurzaam #MVO pic.twitter.com/5X9Eg86NVP

Meer weten over verbeteren duurzaamheidsprestaties in de keten? Gebruik van @ecovadis in een notendop: Antwoorden op de meest gestelde vragen @Sustainalize sustainalize.com/nl/2020/11/e… #duurzaamheid #mvo #supplychains pic.twitter.com/ANosJhm12r

🥐 𝗠𝗩𝗢-𝗢𝗡𝗧𝗕𝗜𝗝𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟬! 🥐 🎥 Een MVO-ontbijt organiseren tijdens een pandemie? Dat kan online! @EtienneVerhoeff ontving diverse gasten aan zijn tafel bij het Comenius College! 💻 Terugkijken kan via de link! 🔗 bit.ly/3oYLOI8 💪⚫🔴 #samensterk #mvo pic.twitter.com/cuUo7w8wwI

. @fctwente en ROC van Twente tekenen nieuwe samenwerking. “Wij blijven graag werken aan projecten die een rol spelen in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid" aldus @Johnrocvt #verbinding #mvo #ditismbo > rocvantwente.nl/over-ons/nieu… pic.twitter.com/OImcb2ViIr

Jaarlijks besparen we 3 miljoen m3 water met spoelwater terugwin units. Lees het interview met Tim van Dijk: bit.ly/3kU6qz5. #waterbesparing #mvo pic.twitter.com/7D5hbW3zYv

i woke Up to Trump being in the lead ... Why did i Assume the Ignorant Balckz & Hispanics learnt something From his 1st Term in office🤦🏽‍♀️ #2020ElectionThoughts #2020Elections #MVO #2020PresidentialElection

Daar zijn verschillende systemen voor (SDG’s, ISO 26000, GRI, etc.), maar het belangrijkste is en blijft om scherp te analyseren wat jouw ‘stakeholders‘ nu eigenlijk van jou verwachten. 10 tips voor een krachtige MVO Strategie: mvo-register.nl/post/10-tips-… #mvo #mvoregister #tips pic.twitter.com/VBdHqiQhzA

Heeft jouw school ook subsidie toegewezen gekregen voor een #watertappunt? Das top en gefeliciteerd! 😁 ..en dan nu snel naar KraanWaterTapPunt.nl 💦 #kraanwater #gezond #duurzaam #vewin #onderwijs #krnwtr #jogg #gezondeschool #drinkwater #coronamaatregelen #water #mvo pic.twitter.com/0xmlK0e2Gp