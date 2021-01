Albert Heijn versterkt samenwerking met Nederlandse varkenshouders en groente- en fruittelers voor verduurzaming

Albert Heijn gaat de productieketen van varkensvlees verder verduurzamen en transparant maken. Samen met varkenshouders en vleesverwerker Vion start de supermarktketen een meerjarenprogramma; ‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’. De exclusieve samenwerking met een vaste groep van 100 Nederlandse varkenshouders is een versterking van Albert Heijns varkensvleesketen die al sinds 2011 voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk. In de groente- en fruitketen bouwt Albert Heijn, samen met meer dan 200 vaste telers in Nederland, ook verder aan duurzame teelt in een vergelijkbaar ‘Beter voor‘-programma. De langdurige samenwerking staat centraal, naast afnamegarantie, eerlijke prijzen en compensatie voor duurzaamheids-initiatieven waardoor telers met vertrouwen kunnen investeren in een duurzame bedrijfsvoering met zorg voor een beter klimaat en biodiversiteit.

Net zoals het inmiddels erkende ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-programma in de zuivelketen ontwikkelt Albert Heijn nu ook met varkenshouders een programma, te weten ‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’ en een ‘Beter voor’-programma samen met groente- en fruittelers. Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “Bij Albert Heijn werken we voor ons vers assortiment – van appels tot spruiten, van zuivel tot varkensvlees – al jaren samen met strategische partners, telers en boeren. We kennen onze telers en boeren dan ook al vaak van generatie op generatie en we werken samen met hen via programma’s aan ons assortiment en aan de toekomst. We kopen onze producten al jaren zo dichtbij als mogelijk in en zo ver als noodzakelijk. Dat betekent dat het merendeel van ons assortiment uit Nederland komt. We leggen de lat hoog als het gaat om versheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de extra inspanning die daarvoor nodig is, betalen wij de boeren en telers extra. Dat biedt hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en zo verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst. In navolging van de succesvolle samenwerking in de zuivelketen zetten wij nu eenzelfde stap in de varkensvleesketen en in onze groente- en fruitketen. Beter voor onze ketens én voor onze klanten.”

‘Beter voor’-programma nu ook binnen de varkens-, en groente- en fruitketen



Binnen de ‘Beter voor’-programma’s is een duurzame samenwerking met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen het uitgangspunt. Het wederzijds vertrouwen en de lange termijnsamenwerking vanuit Albert Heijn maken investeringen in de toekomst van de bedrijven mogelijk. Met de 200 vaste groente- en fruittelers wordt een volgende stap gezet in duurzame bedrijfsvoering met zorg voor beter klimaat en biodiversiteit. Door de samenwerking met varkenshouders te intensiveren kan Albert Heijn klanten precies vertellen waar het verse varkensvlees vandaan komt.

Jaap Kreuger, varkenshouder en deelnemer aan het programma: “Met deze samenwerking versterken we de directe verbinding met de consument in Nederland. We zijn blij met dit programma. Het is ambitieus, heeft een lange termijn agenda en biedt ons perspectief.’’