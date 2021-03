Albert Heijn introduceert vegan kibbeling en vegan spareribs

Albert Heijn merkt dat klanten steeds vaker kiezen voor vegetarische en veganistische producten. Zo steeg de verkoop van vleesvervangers de afgelopen vier jaar met 50%. Albert Heijn zet opnieuw een stap in het vega(n) assortiment en breidt het aantal eigen producten uit met zo’n 50 producten. Zo introduceert Albert Heijn vegan kibbeling, vegan spareribs en een zeewierburger. Albert Heijn krijgt hiermee het grootste vega(n) assortiment van alle supermarkten.

Een dagje vega(n) is steeds populairder geworden voor zowel ontbijt en lunch als de avondmaaltijd. Meer dan de helft (55%) van alle Nederlanders, en niet alleen meer in de Randstad maar door heel Nederland, is flexitariër en eet steeds vaker vegetarische producten.

Voor Albert Heijn is dat reden om het vega(n) assortiment verder uit te breiden. “Met de toename van zo’n vijftig nieuwe vega(n) producten komen wij op ruim 160 vega(n) producten waarvan meer dan 60% vegan is”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur Vers van Albert Heijn. “Klanten kiezen steeds vaker op een of meerdere dagen voor een alternatief voor vlees of vis. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om een uitgebreid assortiment vega(n) te hebben. Wij introduceren nu vegan kibbeling, vegan spareribs, burgers en worstjes op basis van zeewier. We maken het kiezen voor vega(n) en plantaardig eten makkelijk door deze producten meer aandacht te geven, bijvoorbeeld door recepten in Allerhande en in onze app. En dan is het schap ook nog eens 50% uitgebreid.”