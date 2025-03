Albert Heijn verkoopt vanaf volgende week in 600 winkels een herbruikbaar broodzakje. Het zakje is gemaakt van gerecycled katoen en kan gewassen worden, waarmee het geschikt is voor zowel kleine broodjes als banketproducten. De introductie van dit duurzame alternatief is wederom een mooie innovatie binnen de bakkerij van Albert Heijn. Komende week wordt de bakkerij daarom extra in het zonnetje gezet met de campagne ‘Warm aanbevolen door onze bakkers’.

Heerlijke broden met knapperige korsten, mooi banket en de lekkerste gebakjes: Albert Heijn heeft het breedste bakkersassortiment van hoge kwaliteit voor een scherpe prijs. Deze week komt hier het herbruikbare broodzakje bij, een duurzamer en aantrekkelijk alternatief waarin klanten de lekkerste kleine broodjes en banketproducten mee naar huis kunnen nemen.

“Er gaat niets boven lekkere en verse producten van onze bakkerij”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising & formats bij Albert Heijn. “Bij binnenkomst ruiken klanten het al: onze bakkerij draait op volle toeren. We hebben heerlijke broden voor elk dieet, van extra vezels tot eiwitrijke broden en van glutenvrije alternatieven tot de populaire desembroden. Met het herbruikbare broodzakje kijken we naar het besparen van plastic, een mooie stap. Maar we komen ook met andere innovaties om de bakkerij gezonder en lekkerder te maken, zoals de heerlijke nieuwe ‘swirl broden’ die het eten van vezels makkelijker én leuker maken”.

Herbruikbaar broodzakje

Het herbruikbare broodzakje is als duurzamer alternatief geschikt voor het meenemen van kleine broodjes en banketproducten. Het zakje is gemaakt van 100% gerecycled katoen en heeft een aantrekkelijk design waardoor je het ook als broodmandje kan gebruiken. Daarnaast kan het zakje worden gewassen, zodat het bij een volgend winkelbezoek weer schoon gebruikt kan worden. De afgelopen weken is het zakje getest door ruim 700 klanten.

Duurzame, gezonde én lekkere innovaties

De introductie van het herbruikbare broodzakje is een recente vernieuwing in een reeks innovaties binnen de bakkerij gericht op kwaliteit, smaak, gezondheid en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het Matisse brood, waarin overgebleven granen uit brouwerijen worden verwerkt. Op het gebied van gezondheid is het eerdergenoemde swirl brood een recente toevoeging die het eten van meer vezels een stuk makkelijker én leuker maakt. Ook zijn alle broden binnen het eigen merk Bakkersbrood ‘Les Pains’, waaronder het populairste brood van Albert Heijn ‘Les Pain de Boulogne’, in zout verlaagd. Daarnaast introduceerde Albert Heijn recent een eiwitrijk broodje binnen de los verkrijgbare verse harde broodjes. Klanten die glutenvrij eten hoeven zich tot slot geen zorgen te maken: het huidige assortiment bevat verschillende nieuwe glutenvrije keuzes die komende periode nog verder worden uitgebreid.

De bakkerij van Albert Heijn staat komende week extra in het zonnetje tijdens de campagne ‘Warm aanbevolen door onze bakkers’. Het herbruikbare broodzakje is sinds deze week in 600 winkels beschikbaar, en na de zomer in 1000 winkels door het hele land.