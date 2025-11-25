Albert Heijn gaat samen met Eneco, strategisch partner Bakker Barendrecht en Nederlandse telers de CO₂e-uitstoot in de glastuinbouw versneld terugdringen. Gezamenlijk spreken zij de ambitie uit om in 2030 70% CO₂e-reductie (t.o.v. 2018) te realiseren bij de kasteelt van groente en fruit voor Albert Heijn. Met de samenwerking willen de partijen laten zien dat verduurzaming en voedselzekerheid elkaar versterken.

Duurzame energie voor een toekomstbestendige glastuinbouw

De Nederlandse glastuinbouw speelt jaarrond een cruciale rol in de beschikbaarheid van verse groente en fruit. Om die rol toekomstbestendig te maken, is verdere elektrificatie van glastuinbouwbedrijven noodzakelijk. Op verzoek van de supermarkt is er onderzoek gedaan door Bakker Barendrecht en AgroEnergy, dochteronderneming van Eneco. Dit onderzoek toont aan dat verduurzaming bij veel bedrijven al op korte termijn haalbaar en rendabel is. Daarmee blijven lokaal geteelde producten niet alleen vers en van hoge kwaliteit, maar ook betaalbaar. Voor Albert Heijn is dit een belangrijke stap in het realiseren van de doelstelling van 45% CO₂e-reductie in 2030 (t.o.v. 2018) in de hele keten.

Samenwerking in de keten

Binnen de samenwerking versterken alle partijen elkaar dankzij de verschillende expertises. Bakker Barendrecht heeft samen met Eneco met vrijwel alle telers in kaart gebracht welke verduurzamingsmogelijkheden toepasbaar zijn. Eneco biedt de technische kennis en begeleiding om telers te helpen hun energiegebruik te optimaliseren en te verduurzamen, ook in gebieden waar netcongestie uitdagingen geeft. Albert Heijn ondersteunt telers door middel van langdurige samenwerkingen die de basis vormen voor gezamenlijke ontwikkeling van de keten. Hierbij staan innovatie, verduurzaming en transparantie centraal om kwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van het product te garanderen.

Concreet stappenplan voor telers

Het hart van de aanpak is het AgroEnergy Groenplan, een stappenplan dat telers inzicht geeft in hun energieverbruik en in welke duurzame oplossingen voor hen haalbaar zijn. Door slim te sturen op energieverbruik wordt verduurzaming technisch uitvoerbaar. Daarnaast worden telers ondersteund in het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden. Zo kunnen zij moderniseren zonder dat betaalbaarheid of beschikbaarheid van lokaal geteelde producten onder druk komt te staan.

“Vanuit onze missie “Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.” gelooft Albert Heijn in de kracht van samenwerking om positieve impact te maken, niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze partners in de hele keten”, aldus Rob Heesen, directeur Partnerships & Business Development. “We kunnen echt trots zijn dat we samen laten zien dat het kan, verduurzamen én het garanderen van voedselzekerheid.”

“Eneco draagt de glastuinbouw een warm hart toe”, zegt Dick Velings, Directeur Strategic Growth bij Eneco. “Via onze dochteronderneming AgroEnergy werken we al meer dan 15 jaar met passie samen met telers aan verduurzaming van de sector. Door de samenwerking met Albert Heijn kunnen we hier radicaal op versnellen en ook samen met Bakker Barendrecht en de telers op weg gaan naar CO2-neutraal.”

Sectorbrede beweging

Ook de overheid ziet de verduurzaming van de glastuinbouw als een belangrijke kans. Het kabinet investeert 200 miljoen euro om de sector richting klimaatneutraal in 2040 te brengen. Tijdens een stakeholderbijeenkomst bij komkommer- en paprikateler Reijm & Zn op maandag 24 november ging Albert Heijn in gesprek met telers, brancheorgansaties, NGO’s, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid over de kansen en uitdagingen van de energietransitie in de sector, met als boodschap: het kan wèl.

“De glastuinbouw is een belangrijke sector én een sector waarin via verduurzaming veel te winnen valt. Het is dan ook mooi om te zien dat Albert Heijn, Bakker Barendrecht en Eneco zich inzetten voor de duurzame teelt van groenten. Dit soort initiatieven laat zien dat we de duurzame welvarende economie van de toekomst nu bouwen met elkaar.” aldus Sophie Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei.