Albert Heijn, ALDI en Fish Tales behoren tot de grote winnaars van de MSC Benelux Awards 2025, die vanavond worden uitgereikt in het iconische gebouw van de ZOO Antwerpen. De prijzen, georganiseerd door de Marine Stewardship Council (MSC), bekronen bedrijven en merken die vooroplopen in duurzame visserij en verantwoorde ketens.

Albert Heijn werd uitgeroepen tot beste Nederlandse supermarkt, ALDI won de prijs voor beste Nederlandse supermarkt voor verse vis en Fish Tales ontving de award voor Prestatie van het Jaar. Daarnaast werden ook Sea Fresh Retail, Roem van Yerseke en Delta Mossel gehuldigd als beste Nederlandse leveranciers.

Onderbouwing Nederlandse winnaars

Albert Heijn behaalde de hoogste score op zowel de waarde als het volume van het MSC-gecertificeerde assortiment. De keten eindigde daarnaast sterk op diversiteit en aantal producten met het MSC-keurmerk.

ALDI onderscheidde zich in de categorie beste Nederlandse supermarkt voor verse vis: meer dan 90 procent van het verse visaanbod draagt het MSC-keurmerk. Bovendien toonde ALDI zich actief betrokken bij MSC-initiatieven en voerde het concrete assortimentswijzigingen door.

Fish Tales overtuigde met meerdere prestaties: het merk introduceerde als eerste MSC-gecertificeerde octopusproducten, opende een pop-up store in Amsterdam waar uitsluitend MSC-producten verkrijgbaar waren en zette haring opnieuw op de kaart bij jongeren via creatieve samenwerkingen.

Sea Fresh Retail onderstreepte haar rol met een assortiment dat grotendeels uit duurzame en biologisch gekweekte vis bestaat.

Roem van Yerseke combineerde vakmanschap met innovatieve initiatieven om jongeren te bereiken met duurzame mosselen.

Delta Mossel viel op door haar transparante werkwijze en de manier waarop het verhaal van schelpdieren bijdraagt aan de bredere duurzaamheidsboodschap.

Uitbreiding naar de Benelux

Nieuw dit jaar is dat de voorheen Belgische Awards zijn uitgebreid naar de volledige Benelux. Daardoor worden ook Nederlandse bedrijven expliciet erkend voor hun prestaties.

Menno Bax, Program Director MSC Benelux & DACH over de awards: “Met deze Awards zetten we bedrijven en individuen in de schijnwerpers die al jarenlang laten zien dat duurzaamheid diep verankerd is in hun manier van werken en in hun waarden. De Benelux-regio speelt een voortrekkersrol binnen het MSC-programma. Dankzij de blijvende inzet en betrokkenheid van onze partners is het MSC-keurmerk hier uitgegroeid tot een van de meest herkenbare ter wereld.”

Over de MSC Benelux Awards

De MSC Benelux Awards zijn dé erkenning voor organisaties die aantoonbaar bijdragen aan de consumptie van duurzame vis en zeevruchten. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt op basis van prestaties in het boekjaar 2024/2025, waarbij gekeken wordt naar criteria zoals assortiment, volume, diversiteit, innovatie en communicatiekracht.

Volledige lijst Nederlandse winnaars 2025