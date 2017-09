AkzoNobel produceert in Nederland alle verf met groene stroom

AkzoNobel produceert alle verven en lakken in Nederland vanaf nu met groene stroom. De sites in Sassenheim, Wapenveld, Groot Ammers en Ammerzoden gebruiken net als alle Sikkens-winkels elektriciteit die met windenergie is opgewekt. AkzoNobel heeft hiervoor een meerjarig contract afgesloten met Eneco. Per jaar gaat het om 66 gigawattuur, gelijk aan het energieverbruik van een stad met 33.000 inwoners, zoals Meppel.

Marcel Galjee, directeur Energie van AkzoNobel: “Met dit contract gebruikt AkzoNobel ook voor locaties die minder energie-intensief zijn duurzaam geproduceerde elektriciteit. Hiermee zetten we de volgende stap om de uitstoot van CO 2 verder terug te dringen. In 2050 moet het hele bedrijf klimaatneutraal zijn.”

Bram Poeth, directeur Eneco Zakelijk: “We zijn er trots op dat we, naast de groene stoomlevering aan AkzoNobel in Delfzijl nu ook deze sites en winkels van groene stroom voorzien. Zo bouwen we samen aan een duurzamer Nederland.”

AkzoNobel kondigde vorig jaar aan gezamenlijk met DSM, Google en Philips windenergie te gaan inkopen van twee nieuwe windparken, Krammer en Bouwdokken. Ook maakt het bedrijf gebruik van duurzaam geproduceerde stoom in Hengelo en Delfzijl. Deze duurzame energie wordt door de grote productielocaties afgenomen.

Galjee voegt toe: “Hiermee leveren we met onze duurzaamheidsstrategie maatwerk op onze locaties. We zoeken hierbij altijd naar nieuwe samenwerkingen en nieuwe servicemodellen.”