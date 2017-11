AkzoNobel en SOS Kinderdorpen breiden samenwerking uit

'Life happens when you’re busy making other plans', zei John Lennon. Dat geldt zeker voor het #sociaaldomein. Leer er alles over tijdens het najaarscongres @Divosa de 24e! divosa.nl/bijeenkomsten/… #mvo pic.twitter.com/EU0Hd6H3I8

@WestraBV op bezoek voor een rondleiding op gebied van #mvo pic.twitter.com/5ed523yT0c

.@AkzoNobel en @soskinderdorpen breiden samenwerking uit om samen wereldwijd #jeugdwerkloosheid te bestrijden door middel van onderwijs en professionele schilderstrainingen.duurzaam-ondernemen.nl/akzono… #mvo pic.twitter.com/xPJTrm9gZW

Vanaf vandaag is Jan Klerkx Buffel B.V. ook #ambassadeur #MVO WSP Werklink! Mooi bedrijf, maar liefst 20% van het totale personeelsbestand bestaat uit mensen die hiervoor geen werk hadden. Jan Klerkx (links) en @E_Lichtenberg (rechts)…lnkd.in/gm7XaV2

Loyaliteit bij klanten ligt 7% hoger bij bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. #mvo bit.ly/2jREFMM pic.twitter.com/a6n0YyapEq

Ever wondered who made your shoes? Fair Frank’s mission is to make the shoe industry more transparent. fashionunited.uk/news/fashion… #MVO #CSR #transparancy #fairfashion

Mooi aanbod van @Savebeveiliging: 4 stuks armaturen, die je boven bureaus hangt (2 st van 2,5m en 2 st voor boven enkel bureau) voor maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen. Deze week ophalen!!! info via: info@barendrechtseuitdaging.nl #mvo #mbo #verbinden pic.twitter.com/cCBvj0I11n

#Utrecht krijgt de primeur met eerste energieneutrale @kwikfit duurzaam-ondernemen.nl/utrech… #mvo pic.twitter.com/UDlNgM5IAx

Logischerwijs veel @MVO_NL partners bij de inschrijvingen. Toch? #MVO twitter.com/rabobank/statu…

#MVO Vandaag 16.30 uur Westfriese Beursvloer in #Medemblik. Welke bedrijven helpen organisaties met mensen, materiaal, kennis en klussen. westfrieslandinbedrijf.nl/ond… pic.twitter.com/2MamsLkmM0

#mvo Teamwandeling ´wat beweegt jullie in leven en werk´ als dank voor donatie crowdfunding beter begrip eenzame gevoelens: ow.ly/mErU30gIxxV

Om onderhoud uit te kunnen voeren aan de vijvers in Tilburg, hebben we de Vijver-hekken deelbaar gemaakt! Zo wordt het een makkelijker klusje en gaan de hekken niet meer elke keer kapot! #niksweggooien #MVO #Duurzaam #recycle @TilburgReeshof pic.twitter.com/EfTKdhnz9w

Spotlight on the #Netherlands Agreements on International Business Responsibility, including Garments & Textile, Banking & Gold Industries | #MVO #bizhumanrights: buff.ly/2AoXJJz pic.twitter.com/7h1i5QpFxf

Ook @petertimmersbv zet samen met het WSP @Werk_link Maatschappelijk Ondernemen in West-Brabant op de kaart! #ambassadeur #MVO #Participatiewet @WSPWestBrabant ow.ly/2p5J30gLDLZ pic.twitter.com/1V0MwRJ4eB

.@isostandards heeft een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een norm voor duurzaamheidskeurmerken. @NEN_nl organiseert 13/12 een bijeenkomst hierover duurzaam-ondernemen.nl/voorst… #mvo #keurmerken #duurzaamheid pic.twitter.com/OokPhyeJS4

Onze NO-uitstoot-VEMBER uitdaging neemt serieuze vormen aan. In het kader van ons #MVO-beleid proberen we zo zuinig mogelijk te rijden. Met deze maand extra aandacht voor ons rijgedrag én kansen op een nog onbekende prijs... Hierbij komt intern ongekende rivaliteit boven :) pic.twitter.com/ptt8c3bGGJ

Ondernemer of organisatie in #Landgraaf? Wilt u maatschappelijk verantwoord investeren in werk én mensen? Kom naar de Werkgeversbijeenkomst Mens Ontwikkel Bedrijf op 6 dec. Info: landgraaf.nl/mens-ontwikkel… #mvo pic.twitter.com/ot2qlYpvJr