Een van de meest begeerde innovatieprijzen in de auto-industrie – de Altair Enlighten Award 2025 – is gewonnen door AkzoNobels Powder Coatings-bedrijf en de Chinese elektrische autofabrikant NIO. Deze prijs is een erkenning voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw product dat NIO zal helpen zijn ambitie voor een levensduur van 15 jaar voor elektrische autobatterijen te realiseren.

Het speciaal ontwikkelde product binnen de Interpon A1000-serie, ontworpen om de bodemplaten van elektrische batterijen te beschermen, verdrievoudigt de levensduur van de batterijafschermende coatings ten opzichte van bestaande oplossingen. AkzoNobel is daarmee het eerste coatingbedrijf dat deze prijs wint in de categorie Duurzame Producten.

In plaats van traditioneel opladen, stelt NIO bestuurders in staat om een ​​lege elektrische autobatterij snel te vervangen door een nieuwe bij de geautomatiseerde Power Swap-stations. Herhaaldelijke batterijwissels kunnen de bodemplaat echter blootstellen aan slijtage, corrosie en mechanische slijtage.

In samenwerking met NIO heeft AkzoNobels Interpon-merk een speciale coating ontwikkeld die speciaal is ontworpen voor superieure duurzaamheid. Deze coating verlengt niet alleen de levensduur van de onderzijde van vijf naar vijftien jaar, maar vermindert ook de dikte van de coating met 70% en verlaagt het voertuiggewicht met 2,2 kg.

“De innovatieve coating die we samen met AkzoNobel hebben ontwikkeld, heeft de betrouwbaarheid en levensduur van onze batterijsystemen aanzienlijk verbeterd”, aldus Shizhe Tzeng, Vice-President Battery System van NIO. “Het ondersteunt NIO’s strategie voor een levensduur van 15 jaar voor batterijen en markeert een cruciale doorbraak in de innovatie van elektrische automaterialen.”

Jeff Jirak, Managing Director van AkzoNobels Powder Coatings-bedrijf, voegt eraan toe: “We zijn er enorm trots op dat we samen met NIO deze prestigieuze prijs winnen. Het is een erkenning voor onze gezamenlijke inzet voor baanbrekende innovatie, en onderstreept tegelijkertijd ons leiderschap in EV-coatingtechnologie en onze voortdurende focus op het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de industrie.”

Naast de superieure beschermende eigenschappen verbetert de nieuwe coating ook de productie-efficiëntie. Door traditionele PVC-materialen te vervangen, bespaart het jaarlijks meer dan 2.000 ton materiaal, terwijl de resulterende gewichtsbesparing het elektriciteitsverbruik van voertuigen met meer dan 2 GWh verlaagt. Met nul VOS-uitstoot en een recyclingpercentage van 95% voor poeder vormt de technologie een duurzaam gesloten kringloopsysteem dat de gehele productlevenscyclus bestrijkt.

Het nieuwe product laat zien hoe poedercoatings steeds meer een belangrijke functionele rol spelen in autotoepassingen en versterkt tegelijkertijd de positie van AkzoNobel in de elektrische mobiliteitssector. Via het poedermerk Resicoat biedt het bedrijf al een reeks oplossingen die specifiek zijn ontworpen voor elektrische isolatie van elektrische voertuigcomponenten, zoals batterijsystemen en elektromotoren.

De gepatenteerde Interpon A1000-technologie, die sinds november 2024 in massaproductie is, is al toegepast op ongeveer 80.000 NIO elektrische voertuigen, verdeeld over verschillende modellen. De technologie is ontwikkeld in het Shanghai Technology Center van AkzoNobel en wordt geproduceerd in de fabriek in Changzhou.

Sinds de samenwerking in 2020 is de samenwerking tussen AkzoNobel en NIO uitgebreid naar kerncomponenten zoals wielen, chassis, remklauwen en accu’s, en omvat het de volledige NIO-voertuigenlijn.

De Altair Enlighten Awards zijn de enige wereldwijde onderscheidingen binnen de auto-industrie die zich richten op lichtgewicht voertuigen en duurzame ontwikkeling. De categorie Duurzame Producten beloont projecten die baanbrekende vooruitgang hebben geboekt op het gebied van emissiereductie, lichtgewicht voertuigen, materiaalrecycling en het verbeteren van de veiligheid.

Foto: Het speciaal ontwikkelde Interpon-product, dat in samenwerking met NIO is ontwikkeld, verdrievoudigt de levensduur van hun batterijafschermingscoatings in vergelijking met bestaande oplossingen.