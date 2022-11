Ahold Delhaize veroorzaakt €119 miljard euro aan klimaatschade tot 2050. Dit blijkt vandaag uit nieuw onderzoek van Profundo, in opdracht van Milieudefensie. De verkoop van vlees en zuivel richt de meeste schade aan. “Ahold Delhaize is niet zo groen als ze zich voordoen. Dit onderzoek laat zien dat deze multinational internationale klimaatafspraken links laat liggen en door hun grote hoeveelheid CO2-uitstoot de wereld kapot maakt”, zegt Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong. Vandaag voeren de jongeren actie bij Albert Heijn, aan het Museumplein in Amsterdam.

Schade voor alle klanten

In het onderzoek neemt Profundo de huidige prijs van één ton CO2-uitstoot als uitgangspunt. Op dit moment is dat €80 euro per ton. De totale klimaatschade is berekend op basis van het huidige klimaatplan van Ahold Delhaize vanaf 2015, het jaar van het klimaatakkoord van Parijs, tot 2050. In die jaren stoten ze nog 1488 miljoen ton CO2 uit. Oussoren: “Mijn generatie wordt geraakt door gevaarlijke klimaatverandering en draait op voor de klimaatschade.” De multinational heeft de ambitie om in 2050 een netto nul uitstoot te realiseren, maar in die 35 jaar veroorzaakt het bedrijf €119 miljard euro aan klimaatschade. Dat is vier keer de huidige marktwaarde van het bedrijf. “Richting klanten doet Ahold Delhaize zich duurzaam voor, maar ze pakken alleen kleine dingen aan, zoals minder plastic verpakkingen in hun winkels. Dat materiaal zorgt voor iets meer dan 3% van hun uitstoot, maar de klimaatcrisis vraagt om veel grotere maatregelen”, aldus Oussoren.

Zuivel- en vleesverkoop klimaatkillers

Het onderzoek laat zien dat verkoop van vlees en zuivel veruit de meeste klimaatschade veroorzaakt. 42% van de klimaatschade komt voort uit de verkoop van deze producten. “Vlees is duidelijk de grootste klimaatkiller”, zegt Oussoren. “Het wordt tijd dat Ahold Delhaize, als een van de grootste supermarktketens ter wereld, nú echt inzet op meer betaalbare plantaardige producten, want als klant wil je niet meewerken aan het verwoesten van onze planeet. 98% van de winst gaat nu naar aandeelhouders, investeer dat in verduurzaming.” Milieudefensie Jong biedt Ahold Delhaize verbeterpunten aan voor hun klimaatplan zodat het bedrijf sneller grotere stappen kan zetten en 70% van de omzet van het bedrijf in 2030 plantaardig is.

Ahold doet te weinig

Uit de Klimaatcrisis-Index, een onderzoek van NewClimate Institute, bleek in juli dat het klimaatplan van Ahold Delhaize zwaar tekortschiet om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het bedrijf, dat onder andere ook eigenaar is van Bol.com en Gall&Gall, werkt aan een reductiedoelstelling in 2030 van slechts 15% als het gaat om de uitstoot die vrijkomt bij de in- en verkoop van producten (scope 3). Milieudefensie Jong benadrukt dat deze ambitie absoluut niet aansluit bij de internationale wetenschap en het klimaatakkoord van Parijs, waarin heel duidelijk staat dat 45% reductie in 2030 het doel moet zijn. Oussoren: “Dit is echt op geen enkele manier uit te leggen. Hoe kan Ahold Delhaize zijn verantwoordelijkheid zo laten liggen?” Het Profundo onderzoek toont ook aan dat ambitieuzer klimaatbeleid €35 miljard euro minder klimaatschade kan opleveren, “nog een reden om meteen aan de slag te gaan”, besluit Oussoren.

Actie bij Albert Heijn filialen

Milieudefensie Jong voert vandaag om 9.00 uur, als vervuilende hamsters, actie bij het Albert Heijn filiaal aan het Museumplein in Amsterdam en tientallen jongeren hebben gisterenavond door het hele land bij Albert Heijn-filialen een boodschap achtergelaten, om aandacht te vragen voor de schokkende resultaten uit het rapport. Oussoren: “Klanten willen niet dat hun supermarkt meewerkt aan het verwoesten van de planeet, daarom gaat Milieudefensie Jong samen met lokale actiegroepen bij filialen in het hele land staan om onze petitie te laten tekenen door klanten.” Online kan iedereen meedoen aan de petitie van Milieudefensie Jong, ook medewerker van Albert Heijn. Daarnaast kunnen mensen zelf initiatiefnemer worden om handtekeningen te verzamelen. Oussoren: “Zo pakken we samen deze grote vervuiler aan, want jongeren met een bijbaan bij de supermarkt hebben in hun eentje geen impact op aandeelhouders en het bestuur. Samen hebben we dat wel.”