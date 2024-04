Unilever is verantwoordelijk voor € 268 miljard* aan klimaatschade, blijk uit nieuw onderzoek van Profundo in opdracht van Milieudefensie. De milieuorganisatie is woensdag 1 mei met 100 aandeelhouders, waaronder actrice Gaite Jansen, aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering in Londen om klimaatvragen te stellen. “Dit onderzoek toont aan dat Unilever verantwoordelijk is voor gigantische klimaatschade. In plaats van de winst te investeren in klimaatmaatregelen, spekt de multinational liever de aandeelhouders”, vertelt Winnie Oussoren van Milieudefensie.

Uit het onafhankelijke onderzoek van Profundo blijkt dat Unilever voor € 268 miljard* aan klimaatschade aanricht, in de periode 2016-2050. Dit bedrag is berekend door de conservatieve PBL-methode* toe te passen op Unilever’s eigen klimaatplan dat in maart gelanceerd is. Oussoren: “Het huidige klimaatplan is zo lek als een boodschappenmandje. Daarom gaan we naar de aandeelhoudersvergadering en vragen we de CEO om een concrete ‘ja’ op onze eis: 48% CO2 reductie voor 2030. Wanneer we een ‘nee’ horen bestaat er een kans dat Unilever de volgende grote vervuiler wordt waartegen Milieudefensie een rechtszaak aanspant.”

Geld is er, maar wil ontbreekt

De klimaatschade van de producent van onder andere wasmiddelen, pindakaas, frisdrank en ijsjes was in 2022 al 16,6 miljard. Dit zijn de preventiekosten om klimaatschade te voorkomen. Met de nettowinsten kan Unilever de noodzakelijke verduurzaming makkelijk zelf betalen. Echter tussen 2016 en 2022 ging meer dan 100% van de nettowinst naar de aandeelhouders. Oussoren: “Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is er meer dan € 45 miljard doorgesluisd naar de aandeelhouders in plaats van investeringen in klimaatmaatregelen en het voorkomen van klimaatschade. Het geld is er dus wel, maar de wil ontbreekt.”

Uitstoot gelijk aan 5,7 miljoen huishoudens

In 2022 was Unilever verantwoordelijk voor de uitstoot van 111 miljoen ton CO2, dezelfde hoeveelheid uitstoot als 5,7 miljoen Nederlandse huishoudens. Unilever claimt dat het in 2030 39% minder CO2 gaat uitstoten, maar onderzoek van Profundo toont aan dat daar weinig van klopt. Voor bijna een derde van de uitstoot is er helemaal geen reductiedoel in 2030 en voor een aanzienlijk deel van de rest van de CO2-uitstoot zijn er nog helemaal geen plannen. Het grootste deel van de uitstoot van Unilever (99.3% in 2023) bevind zich in scope 3, wat betekent dat deze uitstoot vrijkomt bij de productie, bewerking en het gebruik van grondstoffen en basismaterialen én de uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten na verkoop.

Ontbossing en mensenrechtenschendingen

Meer dan de helft van Unilever’s winst is afhankelijk van palmolie, wat verwerkt wordt in voedings- en schoonmaakmiddelen, en hoogstwaarschijnlijk bijdraagt aan ontbossing. Bovendien doet de multinational nog altijd zaken met bedrijven die gelinkt zijn aan mensenrechtenschendingen. “Unilever beloofde dat al haar producten in 2023 ontbossingsvrij zouden zijn, maar dat is niet zo. Hoe geloofwaardig is een grote vervuiler die zegt verantwoordelijkheid te willen nemen, maar nog altijd zaken doet met bedrijven die bijdragen aan ontbossing, mensenrechtenschendingen en het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering? Daarom gaan we naar de aandeelhoudersvergadering”, aldus Wouter Kolk, campaigner bij Milieudefensie.

KLM, ING en Ahold Delhaize

Na Unilever zal Milieudefensie ook aanwezig zijn bij de aandeelhoudersvergadering van grote vervuiler KLM op 5 juni in Parijs. Op 10 en 25 april waren de vreedzame activisten ook aanwezig bij de aandeelhoudersvergaderingen van Ahold Delhaize en ING. Van zowel Ahold Delhaize CEO Frans Muller als ING CEO Steven van Rijswijk kregen zij geen bevestigend antwoord op de vraag of de multinationals hun uitstoot gaan verminderen, in lijn met internationale klimaatafspraken.

In 2021 won Milieudefensie de spraakmakende klimaatzaak tegen Shell, waardoor het olie- en gasbedrijf de uitstoot in 2030 met 45% verminderd moet hebben. De afgelopen weken diende in deze zaak het hoger beroep.

*Profundo heeft in het onderliggende onderzoek een CO2 e prijs van € 149 per ton gehanteerd. Deze prijs is gebaseerd op de externe kostenbenadering van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), wat beschouwd wordt als een zeer conservatie methode om klimaatschade te berekenen. Het PBL hanteert namelijk het concept van preventie-kosten: de kostenvan de inspanningen om de uitstoot uit te faseren. Het gaat dus om een benadering van wat er nodig is om uitstoot te beperken, niet om de kosten van de daadwerkelijke schade van die uitstoot. Andere modellen die ook de daadwerkelijke schade meenemen komen tot een veel hogere CO2 e prijs om klimaatschade uit te drukken, die zelfs kan oplopen tot $ 3000 per ton CO2 e.rofundo heeft in het onderliggende onderzoek een CO2 e prijs van € 149 per ton.