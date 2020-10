AGU introduceert duurzame fietstassencollectie

🧁 CUPCAKES BAKKEN & SAMENWERKEN 🧁⁣⁣⁣ ⁣ 🔙 De vorige lesweek van PfS stond in het teken van cupcakes bakken! Het doel wat centraal stond was, is dat kinderen zonder hulp gezamenlijk cupcakes konden bakken en samen problemen konden oplossen!⁣ 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a pic.twitter.com/ycE91QVFLB

Dankzij het gebruik van de Global Goals app door onze Galaxy-fans, hebben we meer dan 1 miljoen dollar in donaties opgehaald hebben voor het VN - Ontwikkelingsprogramma. Check de infographic: news.samsung.com/be/de-samsun… #mvo #csr #tech #GlobalGoals pic.twitter.com/5zXLIPi4qm

Met 3 programma's ondersteunt RVO MKB-ondernemers in het verduurzamen van hun internationale ketens. Bekijk onze regelingen of doe inspiratie op door de ervaringen van ondernemers die al steun krijgen #DuurzaamProduceren #FBK #FVO #EPRM #MVO rvo.smh.re/Hei

@Legebatterijen Ik blijf het raar vinden dat die prijs een reischeque is, zeker met die hashtag #samensparenwedewereld! Daar moet toch iets beters voor te verzinnen zijn #duurzaamheid #mvo #vervuiling

Per 1 september is er weer een nieuwe leerling van de TRI Groei in Groen gestart. Coronacrisis of niet, wij blijven investeren in nieuw talent. Wil jij een nieuwe uitdaging in het groen? Mail dan naar info@mvdspek.nl! bit.ly/2A72SaC #mvo #werkenleren pic.twitter.com/6bOHFjvbRA

Ook duurzaam produceren? Met 3 programma's ondersteunt RVO MKB-ondernemers in het verduurzamen van hun internationale ketens. Bekijk onze regelingen hier: #DuurzaamProduceren #FBK #FVO #EPRM #MVO rvo.smh.re/Hec

Afgelopen week bedanken wij onze mvo-partners @StolzeBV @scholtesbv @noot @superflora193 @PrivaNL voor hun fantastische bijdrage aan onze actie van #mvomobiel in samenwerking met @WoS Radio @Patijnenburg @ingevermeulen @jimgardien. #mvo #inclusiefondernemen #ondernemenmetjehart pic.twitter.com/Fuhft1eeJm

Met producten die zo dicht bij de natuur liggen, hebben wij altijd al een speciale aandacht gehad voor milieuvraagstukken. We trappen de Green Week af met uitleg van onze bijdrage aan het milieu. Lees verder: ow.ly/aeGF50BJmcN #GreenWeekAntalis #milieu #duurzaam #mvo pic.twitter.com/Nwrla3GyO9

De EKV-monitor is uit. Nog steeds te veel exportkredietverzekeringen naar fossiele projecten. EKV-beleid moet bij gaan dragen aan behalen klimaatdoelen en SDG's. Hiervoor is goed en eerlijk #MVO-beleid nodig! @SigridKaag @stasVijlbrief rijksoverheid.nl/documenten/k…

Voorpublicatie uit mijn nieuwe boek "Dierenzaken" bij De Groene. Het is een oproep aan bedrijven om zich te rekenschap te geven van hun impact op dierenwelzijn en dierenlevens. groene.nl/artikel/dieren… #dierenwelzijn #ethiek #mvo #dierethiek #bedrijfsethiek #filosofie #dierendag

Wist je dat ons team enkel en alleen Fairtrade chocoladedruppels inkoopt voor de productie van de chocoladerepen? Deze manier van inkopen zorgt ervoor dat de boer een minimumprijs én een vaste premie ontvangt voor de cacao. 🍫 ✅ #Fairtrade #Eerlijk #Verantwoord #MVO #Cacao pic.twitter.com/p9zAgZm1r4

Do firms & funds claiming to be 'socially responsible' or ESG-focused actually walk that talk? The answer is resoundingly "No" accdng LSE & Columbia Business School research. More nails in coffin of #CSR #ESG #MVO #stakeholderism [illustr @TheEconomist] papers.ssrn.com/sol3/papers.c… pic.twitter.com/wOYJDKQqaW

"The age of waste: five designers modelling a ‘circular economy’" buff.ly/30xPW7D | #duurzaamheid #duurzaamondernemen #mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen #MVO. Goed om te zien dat gesponsorde tenues goed benut worden. @vvSparta30 facebook.com/10000262994420…