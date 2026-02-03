Agrifirm neemt deel aan de STORL-regeling. Marketing Directeur Plant Based Solutions Leon van Mullekom en Gerard Top, operationeel directeur bij STORL, hebben hiervoor officieel hun handtekening gezet. Met deze stap sluit Agrifirm aan bij STORL en maakt zij het voor afnemers van Agrifirm-eigen producten mogelijk om lege, gespoelde plastic cans van gewasverzorgingsproducten eenvoudig in te leveren via de landelijk georganiseerde STORL-inzamelingen.

Dit is goed nieuws voor alle teeltsectoren. Door deelname aan STORL onderstreept Agrifirm haar inzet voor praktische duurzaamheid en verantwoord middelengebruik binnen de agrarische sector. Samen maken we verantwoord afvoeren eenvoudig en dragen we bij aan hoogwaardige recycling.

Meld resten en oude gewasbeschermingsmiddelen nu aan bij STORL

Via de STORL-campagne kunnen ook in 2026 gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen resten en oude vervallen middelen af laten te voeren.

Waarom meedoen aan deze inzamel campagne 2026?

Gratis inzameling tot 50 kg/l

Verantwoorde afvoer

Ontzorging op het erf

Aanmelding sluit op 31 maart 2026

Meer weten? Alle details en voorwaarde over de inzamelingen in 2026 vind je op www.storl.nl.