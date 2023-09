Het is tijd om het steigernet te sluiten. Vanaf vandaag start de landelijke inzameling van steigernetten als monostroom, met als doel deze netten te verwerken tot gerecycled plastic en daar nieuwe, circulaire bouwproducten van te maken. Dit initiatief van de circulaire doeners van Brokkenmákers voorkomt daarmee dat jaarlijks honderden tonnen single use plastic steigernetten na eenmalig gebruik worden verbrand of gestort.

Waarom steigernetten recyclen?

In de huidige (steigerbouw)praktijk belanden steigernetten na eenmalig gebruik veelal tussen al het andere gemengde afval in de bouw- & sloopafval (BSA) container op de bouwplaats of bij de steigerbouwer. De netten worden daarna gestort of verbrand.

Vanwege de verduurzaming van de bouw, het streven naar een afvalloze bouwplaats en aanvullende duurzame eisen van opdrachtgevers, wordt het steeds belangrijker om bouwafval te voorkomen door het gescheiden als monostroom in te zamelen en hoogwaardig te hergebruiken in nieuwe producten.

De steigernetketen sluiten

Het inzamelen van steigernetten als monostroom om vervolgens recyclaat van te produceren is gecompliceerd: inzamelen vanaf verschillende bouwplaatsen is inefficiënt door de vederlichte netten, en de netten vormen door zowel de vervuiling als door de kluwen materiaal een grote uitdaging voor de recyclingmachines. Uitzichtloos? Brokkenmákers is de uitdaging aangegaan en heeft in alle schakels van de keten intrinsiek gemotiveerde koplopers gevonden die gezamenlijk de keten van het steigernet willen sluiten. Met als doel: een blijvende samenwerking tussen de partners en zo de bouwsector jaar in jaar uit weer een stukje duurzamer maken.

Hoogwaardig recyclaat & circulaire bouwproducten

In een succesvolle pilot heeft recycler Plastix A/S dankzij ervaring met het recyclen van visnetten hoogwaardig recyclaat geproduceerd van 10.000 kilo ingezamelde steigernetten. Met het gewonnen kunststof recyclaat wordt vanaf najaar 2023 door JPI Polymers en Pretty Plastics productonderzoek gedaan naar circulaire (steiger)bouwproducten, zoals stortkokers en kantplanken.

Inzameling steigernetten van start: meld je aan!

Aan het inzamelen van zoveel mogelijk steigernetten heeft inzamelaar GP Groot zich samen met Kras Recycling gecommitteerd. Coraline Noordzij, projectmanager GP Groot: “Ons doel is om van afval weer hoogwaardige grondstoffen te maken. Door steigernetten apart in te zamelen kan hiervan weer een goede grondstof worden gemaakt voor een tweede leven. De bouw als sector maakt al mooie stappen richting de circulaire economie. Met deze samenwerking zetten we een volgende stap.”

In de inzamellogistiek nemen steigerbouwers en materieeldiensten hun gebruikte steigernetten vanaf de bouwplaats als monostroom mee terug. Op die manier verzamelen zij de netten op hun locatie, zodat er grotere volumes tegelijk worden opgehaald door GP Groot. Zo werken we met elkaar in de bestaande logistiek aan een afvalloze bouwplaats en voorkomen we CO 2 -uitstoot en materiaalverlies. Steigerbouwers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf nu aanmelden via gpgroot.nl/steigernetten. GP Groot neemt contact op om te bespreken hoe de inzameling op maat ingericht kan worden.

Over Brokkenmákers

Brokkenmákers is een creatief circulair conceptbureau dat de planeet en toekomstige generaties vertegenwoordigt. Het bureau werkt in concrete (bouw)projecten aan het vervangen van de vervuilende, verslindende lineaire economie door de schone circulaire economie concreet toe te passen. Brokkenmákers werkt aan eigen initiatieven en opdrachten die zelfstandig blijvende impact maken door CO 2 -reductie, materiaalbesparing, energiebesparing en versterking van de biodiversiteit.

Over de projectpartners

Het project ‘Het steigernet sluiten’ is een initiatief van Brokkenmákers in samenwerking met GP Groot, Kras Recycling, JPI Polymers, Pretty Plastic, steigernet leveranciers ARGOS en Bingham en materieeldiensten MDB en BAM Materieel. Het project wordt financieel ondersteund met een subsidie Circulaire ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) & subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief van Gemeente Amsterdam.