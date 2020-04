Afvalbedrijf Attero klimaatneutraal over 2019

De afgelopen jaren heeft Attero flink geïnvesteerd in innovaties om meer hernieuwbare energie te produceren en meer te recyclen. Daarnaast heeft Attero in haar duurzaamheidsbeleid CO 2 een centrale plaats gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat Attero over 2019 haar CO 2 -uitstoot ruimschoots compenseerde met vermeden emissies.

Het is Attero’s missie om de potentie in afval maximaal te benutten door hernieuwbare grondstoffen en energie terug te winnen om daarmee klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan. Het klimaatbeleid van Attero wordt elk jaar aangescherpt om onze bijdrage te vergroten en dat lukt steeds beter. Sinds enkele jaren berekent Attero per kwartaal zijn CO 2 -footprint om de effectiviteit van dit beleid te volgen. Voor alle mogelijke investeringsprojecten worden vooraf CO 2 -berekeningen gemaakt die worden meegewogen in de investeringsbeslissing. En het ontwikkelen van nieuwe CO 2 -reducerende opties is opgenomen op de zogenaamde Balance Score Card waarin de jaarlijkse hoofddoelen van Attero voor het personeel staan gepubliceerd.

Investeringen in recycling en hernieuwbare energie maken Attero klimaatneutraal



De afgelopen jaren heeft Attero meer dan €200 miljoen geïnvesteerd in nieuwe innovatieprojecten. Deze innovatieprojecten hebben ertoe geleid dat onze afvalenergiecentrales meer energie produceren, we meer groengas afzetten op het landelijke gasnet, we meer plastic verpakkingsmateriaal recyclen en we de ontginning van veen voorkomen met de productie van hoogwaardigere bodemverbeteraars. Met al deze innovaties vermijden we de ontginning van fossiele alternatieven en vermijden we daarmee CO 2 -emissies. Ook brengen we onze eigen emissies terug met bijvoorbeeld het innovatieproject IDS, waarmee de emissies uit stortplaatsen versneld worden teruggedrongen.

Het afgelopen jaar heeft Attero zelfs 11% meer vermeden CO 2 -emissie gerealiseerd door meer plastic te recyclen en meer hernieuwbare energie te produceren. Hierdoor zijn we over 2019 klimaatneutraal geworden. Dat wil zeggen dat we onze emissies van onze afvalenergiecentrales en stortplaatsen met meer dan 100% compenseerden met de vermeden emissies uit de productie van hernieuwbare grondstoffen en energie. En daar zijn we trots op.

Effectief klimaatbeleid nodig voor verdere CO 2 -reductie