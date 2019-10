AFM waarschuwt voor greenwashing door bedrijven

De vraag naar duurzame projecten bij beleggers overstijgt het aanbod. Daarmee ligt misbruik op de loer. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in zijn jaarlijkse trendrapport. Volgens de toezichthouder kunnen bedrijven in de verleiding komen om projecten als goed voor het milieu of de maatschappij te presenteren terwijl dat niet het geval is (greenwashing).

De risico’s die met duurzaam beleggen gepaard gaan, waaronder greenwashing en misbruik, vragen aandacht van het toezicht. Er zijn zorgen over een ‘groene bubbel’, omdat de vraag naar duurzame projecten het aanbod overtreft. Ondernemingen kunnen dan in de verleiding komen om te greenwashen; projecten als duurzaam presenteren terwijl dat niet het geval is. Er wordt in de markt hard gewerkt aan het verbeteren van het gebruik van standaarden en rapportages over de duurzame impact van leningen om de markt voor duurzame obligaties naar een hoger niveau te brengen. Ook trekt het thema duurzaamheid een verscheidenheid aan partijen die misbruik proberen te maken van beleggers of oneerlijke verdienmodellen opzetten. Dit heeft niet alleen een directe schade voor consumenten tot gevolg, maar schaadt ook de algehele reputatie van de markt voor duurzame beleggingen. De AFM houdt hier dan ook toezicht op en treedt op tegen partijen die misbruik proberen te maken van beleggers.

Het belangrijkste aandachtpunt voor de AFM is de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten van duurzame financiering. Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie zijn cruciale randvoorwaarden voor verantwoorde vormen van duurzame financiering. De integratie van duurzaamheid in haar werkzaamheden blijft echter een uitdaging voor de financiële sector. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat een gebrek aan informatie een belangrijke belemmering is voor effectief duurzaam beleggen en voor het monitoren van de resultaten van beleggingsstrategieën. Daarnaast is er te weinig (gestandaardiseerde) niet-financiële informatie over beursgenoteerde bedrijven beschikbaar voor beleggers (AFM, 2018). Ook de externe verificatie van verslaggeving over duurzaamheidsfactoren (bijvoorbeeld door een accountant) staat nog in de kinderschoenen. Vanwege het gebrek aan een gedeelde definitie van duurzaamheid blijft het moeilijk om aan te tonen of te controleren wat de bijdrage is van een financieel product aan de duurzaamheidstransitie. De AFM houdt daarom toezicht op een zorgvuldige en transparante integratie van duurzaamheid in de sectoren onder haar toezicht.

