Het is een komen en gaan van allerlei Bouwmarktplaatsen. Bulkhergebruik komt maar moeilijk op gang. Terwijl de huidige Bouwmarktplaatsen vol staan met duizenden aanbiedingen koopt de bouwsector jaarlijks voor zo’n 6 miljard euro nieuw materiaal in. Nog minder dan 1% van al het sloopafval wordt als bouwproduct hergebruikt. Dat gaat veranderen volgens de 33 jarige ‘ouwe rot in het vak’ Bas Slager. De truc? Andersom werken!

Bas: “De eigenaren en verkopers van herbruikbaar aanbod ervaren het probleem dat ze meer aanbod dan vraag hebben. Opdrachtgevers van nieuwbouw en bouwaannemers ervaren dat probleem nu niet. Wel wordt bouwen volgens de milieunormen steeds uitdagender, waardoor de bouw zal veranderen.”

Voor deze verandering is Madopt ontwikkeld. Hier vind je geen lange lijsten van aangeboden producten. Sterker nog, het is een platform zónder aanbod. Op Madopt.nl draait het om de vraag. Bedrijven betrokken bij bouwprojecten kunnen delen welke materialen ze zouden willen adopteren in hun projecten. Vervolgens krijgen aangesloten verkopende partijen, zoals sloopaannemers en tussenhandelaren, een melding van voor hen relevante vragen in hun mailbox. Op deze manier hoeven verkopers pas in actie te komen als er ook daadwerkelijk een vraag is en hoeft de inkoper niet meer op allerlei Bouwmarktplaatsen te zoeken.

Vandaag, 12 maart 2024, is de lancering van Madopt. “Vanaf nu is het platform toegankelijk voor iedere circulair actieve organisatie”, zegt Bas trots. “Via Madopt.nl kan men zelf de weg vinden. Dat was met de voorloper nog niet zo.” Op de vorige pilotversie van Madopt waren tientallen bedrijven actief die voor tonnen aan inkoopwaarde aan zoekvragen plaatsten. Bij één op de drie zoekvragen was er een match. Bas: “Met Madopt verwachten we snel te gaan groeien, meer matches per zoekvraag en vooral sneller contact tussen degene die zoekt en verkoopt. En wie weet komt mijn droom dan nog eens uit: dat bij elk bouwproject eerst wordt hergebruikt voordat nieuw materiaal wordt besteld. Zo kopen we samen de sloopsector leeg en voorkomen we megatonnen aan grondstofverspilling en CO2 uitstoot.”