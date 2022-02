De AFAS Foundation roept stichtingen op om opnieuw of voor het eerst grootse en impactvolle projecten en programma’s in te dienen om zo in 2022 in aanmerking te komen voor een investering. Hiervoor stelt de AFAS Foundation 7,5 miljoen euro beschikbaar. De afgelopen jaren heeft de AFAS Foundation mooie stichtingen ontmoet en samen met hen impactvolle projecten mogen uitvoeren. Het komende jaar hoopt de AFAS Foundation nog meer mensenharten te bereiken en is daarom op zoek naar impactvolle projecten en initiatieven. De Foundation stelt op een innovatieve en transparante manier geld beschikbaar voor duurzame projecten die in binnen- en buitenland een grote impact maken.

Gamechangers van de toekomst

De AFAS Foundation blikt positief terug op 2021. Een jaar waarin ondanks de omstandigheden in Nederland en de wereld 67 stichtingen konden rekenen op de steun voor hun maatschappelijke project. En de stichting groeit door: “Daarom dagen we goeddoeners uit om – samen met de AFAS Foundation – met veel enthousiasme verder te gaan. Veel is de afgelopen twee jaar blijven liggen terwijl de kansen en uitdagingen zich ophoopten”, aldus Gerben Eversdijk, directeur van AFAS Foundation. “We willen alle stichtingen in Nederland stimuleren nog grootser te denken. Kenmerkend hiervoor zijn projecten die zich bijvoorbeeld op het niveau van een land of volledige sector afspelen. Droom groot, het plafond is niet zo snel bereikt. We zijn echt op zoek naar de gamechangers van de toekomst!”, aldus Eversdijk.

Beter Gezond

Een van de projecten die AFAS Foundation momenteel ondersteunt is ‘het leefstijlprogramma na de behandeling van kanker’. Dit is een programma van Beter Gezond (onderdeel van Radboudumc). De afgelopen jaren hebben vele studies aangetoond dat er bij verschillende vormen van kanker een relatie is tussen een gezonde leefstijl en een mogelijke verkleinde kans op de terugkeer van kanker. Daarom hebben Beter Gezond en Stichting Voeding Leeft hun handen ineengeslagen en een leefstijlprogramma ontwikkeld voor ex-borst-, darm- en blaas kankerpatiënten.

Het programma is gekoppeld aan een onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen op kwaliteit van leven, zorggebruik, leefstijlgedrag, comorbiditeit en de kans op een recidief (terugkeer van kanker). De resultaten van de 250 deelnemers van het leefstijlprogramma worden vergeleken met 750 controle patiënten die niet meedoen aan het programma. Daarnaast timmert Beter Gezond – in samenwerking met Vereniging Arts en Leefstijl – hard aan de weg om 200 zorgprofessionals van alweer minstens tien verschillende ziekenhuizen te trainen in het voeren van het leefstijlgesprek. Het doel? “Samen met onze partners leefstijl een vast onderdeel maken van de behandeling van kanker”, aldus Rogier Verstralen, projectleider Beter Gezond.

Plasticvrij Ambon

Een ander project dat op het punt staat om te starten is het plasticvrij maken van de baai van Ambon, één van de eilanden van Indonesië. Ramon Knoester, Founding Director bij CLEAR Rivers: “Het raakt ons dat de wereld in een hoog tempo vervuilt en het inspireert ons om op een slimme en innovatieve manier te werken aan oplossingen voor dit mondiale probleem. Naast ons werk in Europa werken wij sinds 2014 samen met kennisinstituten, lokale gemeenschappen en NGO’s in Vietnam, Maleisië en Indonesië aan oplossingen voor de enorme (plastic) vervuiling. Elk jaar komt er namelijk 8 miljoen ton plastic in onze oceanen bovenop de geschatte 150 miljoen ton die momenteel al in onze mariene omgevingen circuleert”.

In samenwerking met CLEAR Rivers worden plasticvangers geplaatst in de baai van Ambon, gaat de lokale bevolking het plastic afval uit de rivieren en de baai scheiden en sorteren en wordt het afgevangen plastic lokaal circulair verwerkt tot producten die bijdragen aan het oplossen van lokale problemen zoals slechte huisvesting. Knoester vervolgt: “Met een bijdrage van de AFAS Foundation willen we de komende 2 jaar de basis leggen voor een self-sustaining business model waarbij de verkoop van gerecyclede producten moet zorgen voor het (gedeeltelijk) financieren van het afvangen en verwerken van het plastic afval. Met educatie en bewustwording pakken we het probleem bij de wortels aan, waardoor de plastics niet in de rivieren terechtkomen.” De intentie is om in de komende jaren heel Ambon plasticvrij te maken.

Over de AFAS Foundation

De AFAS Foundation inspireert om beter te doen en droomt ervan om de wereld een stukje mooier te maken voor diegenen die dit hard nodig hebben. De Foundation stelt op een innovatieve en transparante manier geld beschikbaar voor duurzame projecten die in binnen- en buitenland een grote impact maken. Meer informatie over het indienen van een aanvraag en de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling vind je via www.afas.foundation/project-aanmelden.