De Nederlandse onderneming Aectual is koploper op het gebied van design en duurzaamheid. Met behulp van XL 3D-printers verandert het bedrijf afval in hoogwaardige architectuur en interieurdesign. Het 3D-printproces dat topontwerpers hiervoor gebruiken, zorgt door het gebruik van slimme data en technologie wat resulteert in minder afval en honderd procent circulariteit. De onderneming werkt tevens met een circulair terugnamesysteem om de materialen van gebruikte producten te vermalen tot de basisgrondstof voor nieuwe ontwerpen. Aectual speelt hiermee in op de Europese Green Deal-wetgeving die bedrijven voorschrijft om aan de ecologische voetafdrukwetgeving te voldoen. Als erkenning voor de vooruitstrevende technologische en circulaire werkwijze van Aectual reikt Vodafone Business de onderneming het Fit For the Future-certificaat uit.

Design meets duurzaamheid

Aectual biedt de B2B-markt niet alleen een aantrekkelijke design, denk aan de etalagegevels van Tifanny & Co. en Nike of de samenwerking met Philips voor designlampen, maar de aanschaf van de producten vermindert ook de ecologische voetafdruk van bedrijven. Het vervangen van traditionele materialen in architectuur- en interieurdesign door de CO2-neutraal geproduceerde producten van Aectual, is voor bedrijven een manier om de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering te versnellen. Naast het innovatieve 3D-productieproces werkt Aectual met een circulair terugnamesysteem. Bedrijven kunnen producten van Aectual na gebruik terugsturen of op laten halen, waarna de onderdelen vervolgens worden hergebruikt voor nieuwe producten.

Van afval tot design met topontwerpers

Aectual verbindt de ontwerpen van designers met gerecycled afvalmateriaal. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Tetra Pak, waar het per jaar 200 miljard drankenkartons voor nieuwe design producten recycled. Drankenkartons bestaan voor ca. 75% uit karton en 25% uit een polymeer-aluminiummix, oftewel ‘PolyAl’. Het karton wordt hergebruikt om bijvoorbeeld toiletpapier van te maken. Het overgebleven PolyAl wordt gebruikt als basismateriaal voor de 3D-productie van Aectual. Kleine stukjes aluminium geven diepte aan een keramiek-achtig materiaal dat het printen van bijzondere patronen en vormen mogelijk maakt. Aectual maakt hier vervolgens op maat gemaakte interieurproducten van.

Toekomst van duurzaam design

Oprichter Hans Vermeulen zet stappen om de komende jaren aan de vraag naar duurzaamheid van bedrijven en consumenten te voldoen. Deze vooruitziende blik in de industrie is een van de redenen dat de onderneming het Fit For the Future-certificaat van Vodafone Business ontvangt. “We zien dat de vraag naar duurzaam architectuur- en interieurdesign toeneemt. Onze voornaamste focus blijft voorlopig de B2B-markt, terwijl wij dit jaar ook onze eerste kleine stappen naar toegankelijke producten voor de consument zetten. Aankomend jaar werken we toe naar het verwerken van extra afvalmaterialen om onze klanten meer mogelijkheden te bieden. We zijn blij dat een partij als Vodafone Business onze ontwikkelingen in de markt spot en ons bekroont met het Fit For the Future-certificaat; een certificaat dat onze kernwaarden van technologische en duurzame vooruitstrevendheid weerspiegelt. Met het certificaat hopen we aanzien in en buiten de interieurwereld te verkrijgen, zodat het geluid voor een duurzame toekomst almaar versterkt wordt”, aldus Vermeulen.

Volgens John van Vianen, Executive Director Zakelijke markt VodafoneZiggo, is het uitreiken van het Fit For the Future-certificaat een erkenning voor de voorlopersrol die Aectual in innovatieve en circulaire bedrijfsvoering speelt: “Door het werken met een circulair productieproces en terugnamesysteem is Aectual als onderneming haar tijd vooruit. Dit in combinatie met de plannen voor het komend jaar maakt dat we vanuit Vodafone Business het Fit For the Future-certificaat maar al te graag uitreiken. We steunen Aectual met dit certificaat en hopen samen met hen andere industrieën en ondernemingen met deze toekomstbestendige gedachte te inspireren.”

Foto:founders van Aectual, vlnr Martine de Wit, Hedwig Heinsman en Hans Vermeulen