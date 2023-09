CRAFT+, een samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande Friese architectenbureaus, kondigt met trots de lancering aan van een ambitieus onderzoeksproject gericht op de bevordering van circulaire en regeneratieve ontwerpen in de architectuur. Dit initiatief is onderdeel van de bredere inzet van vereniging Circulair Friesland om de circulaire (bouw)economie in Friesland te bevorderen.

In het kader van het onderzoeksproject hebben de zeven architectenbureaus elk hun eigen project aangedragen, waarin ze de principes van circulair ontwerpen toepassen. Hiermee beoogt CRAFT+ niet alleen haar aangesloten bureaus, maar ook andere belanghebbenden in Nederland te inspireren, te stimuleren en van waardevolle kennis te voorzien voor het realiseren van circulaire en regeneratieve ontwerpen. Tegelijkertijd worden concrete projecten ingezet als praktijkvoorbeelden om circulariteit in actie te demonstreren en de toepassing van biobased materialen in de bouw te bevorderen.

Workshops

Elk van de zeven leden van CRAFT+ organiseert een workshop, waarbij ze hun kennis en ambities op het gebied van circulariteit delen aan de hand van het concrete project delen met elkaar. De eerste workshop wordt op 20 september georganiseerd door INBO en staat in het teken van de transformatie van het busstation in Heerenveen. Het belicht thema’s zoals hergebruik, klimaatadaptatie, regionale identiteit en biobased materialen. Als gastspreker zal Reinder Bakker van Overtreders W aanwezig zijn om te spreken over zijn werk aan een biobased paviljoen in Leeuwarden, in samenwerking met Arcadia en lokale boeren en bouwers uit Friesland.

Circulaire aspecten in de architectuur

Na deze eerste workshop zullen nog zes andere workshops volgen. Elk met een focus op verschillende aspecten van circulariteit in de architectuur. CRAFT+ zal de resultaten van het onderzoek presenteren en publiceren in het voorjaar van 2024, zowel voor de leden van vereniging Circulair Friesland als voor andere geïnteresseerden.

Dit zijn de zeven architectenbureaus van CRAFT+ en de projecten:

INBO – Transformatie busstation Heerenveen Wind Groep – Hof van Lemmer Phi/Achterbosch – Friese kerken GEAR – De Waddeneilanden Zantman – Bio Bizz Hub Balk Achterbosch/Phi – Gezond biobased wonen Alynia – Paard van Friesland

Over CRAFT+

CRAFT+ is een samenwerkingsverband van zeven toonaangevende architectenbureaus in Friesland. Deze bureaus hebben zich verenigd binnen vereniging Circulair Friesland om bij te dragen aan de ontwikkeling van circulaire en regeneratieve architectuur in de regio. Het onderzoeksproject van CRAFT+ wordt ondersteund door het programma “Noord-Nederland verdient Circulair” en heeft als doel inspiratie te bieden en bij te dragen aan de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Over vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland is een netwerkorganisatie die zich inzet voor een circulaire economie in Friesland. De vereniging brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om gezamenlijk te werken aan duurzame en circulaire oplossingen voor de regio.