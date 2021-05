Advies aan nieuwe regering: zet in op grootschalige elektrificatie van industrie

Elektriciteit uit de hernieuwbare bronnen wind en zon wordt dé kern voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Daarvoor moet een komend kabinet in elk geval vier belangrijke knopen doorhakken:

1. snellere elektrificatie van met name de industrie,

2. groeimogelijkheden voor zon en wind,

3. een eerlijkere belasting van energiedragers en

4. meer investeringen in de energie-infrastructuur.

NWEA, Holland Solar en Energie- Nederland hebben een agenda met beleidsaanbevelingen opgesteld die vandaag is aangeboden aan de formateur en de Tweede Kamer.

Energie uit zon en wind is in Nederland in grote hoeveelheden en steeds goedkoper op te wekken. De huidige groei is spectaculair. Ook zijn er goede technische opties om de pieken en dalen in zon en wind jaarrond aan de vraag te koppelen, bijvoorbeeld via opslag of conversie naar waterstof.

De energiesector kan een duurzame energievoorziening middels elektrificatie bieden, maar daarvoor moet het komend kabinet wel een aantal keuzes maken. Een aantal belangrijke keuzes uitgelicht: