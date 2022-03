In 2021 heeft Action een omzet van €6,8 miljard behaald. Dat is een groei van 22.7% in vergelijking met 2020. Dankzij 267 nieuwe winkels, waaronder ook winkels in Italië, en twee nieuwe distributiecentra in Polen en Slowakije, benaderde Action de mijlpaal van 2000 winkels die de keten in de eerste maand van 2022 wist te behalen. Hiermee is Action de snelst groeiende non-food discount retailer van Europa. Tegelijkertijd boekt Action vooruitgang met haar duurzaamheidsprogramma. Eind 2024 zullen alle winkels geen gas meer verbruiken. In 2030 verwacht Action de absolute uitstoot van de eigen operatie met 50% te verminderen ten opzichte van 2020. Daarnaast werkt Action aan initiatieven rond de circulariteit van haar producten, met name items met het hoogste verkoopvolume.

CEO van Action, Hajir Hajji: “Een belangrijke reden voor de aanhoudende groei en ontwikkeling van Action in 2021, is de kracht van onze formule – met een steeds verrassend assortiment voor de laagste prijs. Klanten houden echt van Action. We doen er toe. Dat geldt voor de dagelijkse, noodzakelijke boodschappen, zoals wasmiddel, zeep, toiletpapier en keukenrollen. En dat geldt voor onze andere categorieën: van speelgoed tot kleding en van sportmaterialen tot interieur en decoratie-artikelen. Maar Action zou Action niet zijn zonder onze nu ruim 65.000 medewerkers. Zij zijn de kracht van Action, met hun enorme flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zeker gezien de onzekerheid en steeds wisselende situatie met Corona en het lokale beleid in de verschillende landen.”

Action duurzaamheidsprogramma ASP

Duurzame inkoop en productie zijn essentieel om de toekomstige en verantwoorde groei van Action mogelijk te maken. Action onderneemt actie tegen klimaatverandering door de absolute CO2-uitstoot van de eigen operatie in 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2020. Eind 2024 zullen geen van de Action-winkels nog gas gebruiken.

Hajji: “Juist Action kan meer duurzame producten voor iedereen toegankelijk maken. Action heeft de schaalgrootte en de positie om onze klanten te voorzien van verantwoorde producten van goede kwaliteit tegen de laagste prijs. Als toonaangevende discountretailer zien wij het als onze verantwoordelijkheid om voortdurend aan de verbetering van onze producten, onze toeleveringsketen en onze ecologische voetafdruk te werken. Ook in 2021 hebben we vooruitgang geboekt met het verder concretiseren van onze plannen ten aanzien van de circulariteit van onze producten, om zo de voetafdruk van de producten met de hoogste volumes te verkleinen en hun circulariteit te vergroten. In 2022 zullen deze plannen voor ons gehele assortiment gereed zijn.”

In 2021 werd 70% van de Action-producten van hout en 86% van de producten van katoen op duurzamere wijze ingekocht. Deze ontwikkeling gaat sneller dan gepland en Action verwacht haar doelstelling, om deze materialen voor 100% duurzaam in te kopen, naar 2024 te kunnen vervroegen.

Action publiceert vandaag haar Update2021 met meer informatie over onze bedrijfsactiviteiten en hoe wij onze gehele keten verder verduurzamen, verantwoord inkopen en doorgroei- en ontwikkelingskansen bieden aan onze ruim 65.000 medewerkers.

Actualiteit van vandaag

In haar nieuwe rol als CEO vanaf 1 januari van dit jaar, staat Hajir Hajji ook stil bij het lopende jaar: “Het jaar 2022 is begonnen met een tempo en een impact die onze medewerkers, leveranciers en partners opnieuw op verschillende manieren raken. De oorlog in Oekraïne treft ons allemaal – ieder op zijn eigen manier. We hebben ervoor gekozen om UNICEF te steunen en een actieve bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen in het gebied tussen Polen, Tsjechië en Oekraïne. We zijn ons er ook van bewust dat dit voor onze medewerkers en voor onze klanten impact kan hebben. Dat vraagt weer flexibiliteit en doorzettingsvermogen van onze mensen, en het besef dat Action er altijd voor onze klanten is – ook in deze bijzonder uitdagende periode.”