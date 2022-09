Action-CEO Hajir Hajji heeft vrijdag 23 september een zonnedak van bijna 13.000 panelen in gebruik genomen op het distributiecentrum in Zwaagdijk-Oost. Zij deed dit samen met Edward Stigter, gedeputeerde voor Milieu en Klimaat van de provincie Noord-Holland. Na de officiële opening volgde een aansluitende duurzaamheidsbijeenkomst voor lokale en regionale ondernemers.

De verduurzaming van bedrijventerreinen is momenteel een actueel onderwerp, waarbij samenwerking en kennisdeling van belang zijn. De ingebruikname van het zonnedak vormde dan ook de aftrap van een duurzaamheidsbijeenkomst voor ondernemers op bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk. Zo’n 50 ondernemers van omliggende bedrijven namen deel aan deze middag, waarbij Action samen met het Duurzaam Ondernemersloket een sessie organiseerde om ondernemers te inspireren en hen op laagdrempelige wijze te ondersteunen bij hun plannen voor energietransitie. Tijdens de sessie deelde Action verschillende ervaringen en inzichten met mede-ondernemers op het bedrijventerrein.

Hajir Hajji, CEO van Action: “Binnen bedrijventerrein WFO kunnen bedrijven gezamenlijk optrekken, of het nu gaat om de opwekking van energie of de opslag ervan. Daar zie ik een kartrekkersrol voor grote bedrijven zoals Action, want niet iedere ondernemer heeft zo’n groot geschikt dak of dezelfde slagkracht om te verduurzamen. De vraag hierbij is: hoe zorgen we ervoor dat kleinere ondernemingen baat kunnen hebben bij de verduurzamingskeuzes van grote bedrijven? De oplossing zit hem in samenwerken. Action staat positief tegenover solide oplossingen die onze verduurzaming én die van andere bedrijven kunnen versnellen, dus daarover willen we graag met ondernemers in gesprek.”

Verduurzaming distributiecentra

Non-food retailer Action investeert in verduurzaming van alle huidige en toekomstige distributiecentra in Europa. Nieuwe distributiecentra voldoen daarmee standaard aan de BREAAM Excellent-duurzaamheidsnorm. Het eerste distributiecentrum van Action in Zwaagdijk-Oost is gedurende de afgelopen jaren al aangepast op het gebied van efficiënte verwarming en ledverlichting van de 104.000 vierkante meter die het centrum beslaat. Daar werd eerder al groene stroom voor gebruikt, en vanaf nu wekken de zonnepanelen deze grotendeels op. Een volgende stap die hierbij onderzocht wordt, is de lokale opslag van opgewekte energie.

Volgens CEO Hajir Hajji is de verduurzaming van distributiecentra een belangrijk onderdeel van de algehele duurzaamheidsstrategie van de retailer, die verder onder meer gericht is op het verder reduceren van CO2 uitstoot, het realiseren van energiebesparing en circulariteit.