Campings die uitblinken op het gebied van innovatieve oplossingen maken in 2026 kans op een ACSI Innovation Award. Met deze nieuwe prijs wil campingspecialist ACSI baanbrekende ideeën, duurzame oplossingen en slimme technologie in de campingbranche zichtbaar maken en belonen. Campings kunnen zichzelf nomineren tot en met 31 december, waarna een vakjury de inzendingen gaat beoordelen.

Aandacht voor innovatie

De kampeermarkt is al jaren volop in ontwikkeling en innovatie speelt een steeds belangrijkere rol op de Europese campings. Campingspecialist ACSI – bekend van de groene campinggidsen en de jaarlijkse inspectie van 10.000 campings – komt daarom met deze nieuwe brancheprijs. In eerste instantie alleen voor campings in de Benelux en Oostenrijk, vanaf volgend jaar wellicht ook op grotere schaal in Europa.

ACSI-directeur Ramon van Reine ziet de ACSI Innovation Awards als een logische stap. “Er zijn in de branche veel voorbeelden van vooruitstrevend ondernemerschap. Met deze award willen we die zichtbaarheid geven én het delen van kennis stimuleren”, zo licht hij toe.

Gekozen door vakjury

Campings kunnen hun inzendingen doorgeven tot en met 31 december 2025. Daarbij zijn er vier thematische categorieën:

Gastbeleving en comfort – zoals slimme apps of interactieve speelplekken.

– zoals slimme apps of interactieve speelplekken. Duurzaamheid – zoals circulaire bouw, waterbesparing of klimaatneutraal kamperen.

– zoals circulaire bouw, waterbesparing of klimaatneutraal kamperen. Technologie – zoals gezichtsherkenning of AI-gestuurde planningssystemen.

– zoals gezichtsherkenning of AI-gestuurde planningssystemen. Dienstverlening en bedrijfsvoering – zoals datagedreven besluitvorming of realtime feedbacksystemen.

Een vakjury bestaande uit specialisten van ACSI gaat vervolgens alle inzendingen beoordelen. De uitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2026 en valt samen met de bekendmaking van de jaarlijkse ACSI Awards, de publieksprijs voor Europese campings.

Eervolle erkenning

Voor campings is het winnen van een ACSI Innovation Award meer dan alleen een kristallen award en een oorkonde. “Zij krijgen ook extra zichtbaarheid en zijn daardoor beter vindbaar op de ACSI-websites en -apps. Ook krijgen de campings extra media-aandacht in ACSI Handelsblad en ACSI FreeLife magazine”, legt Van Reine uit. “En misschien wel het allerbelangrijkste: je laat kampeerders zien dat je een betrouwbare en fijne vakantiebestemming bent!”