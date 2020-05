ACM vindt uitbreiding van het aantal bezorgpunten pakketten wenselijk voor duurzaamheid

De markt van thuisbezorgen van pakketten groeit. Consumenten ontvangen hun pakketten meestal thuis, maar uitbreiding van alternatieve bezorgpunten, zoals servicepunten of pakketkluizen is wenselijk, ook uit oogpunt van duurzaamheid. Dat blijkt uit een marktstudie van de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ), die in kaart brengt hoe de bezorgmarkt voor pakketvervoer in Nederland eruit ziet. Daarbij is met name gekeken naar de ‘last-mile’; het laatste stuk van het traject dat een pakket aflegt op weg naar de consument. Op deze markt heeft de ACM geen economische problemen geconstateerd.

Verschillende partijen in de markt werken aan oplossingen om de last mile-pakketbezorging zo efficiënt mogelijk te maken. Het is voor pakketbezorgers het meest efficiënt als ze maar één keer naar een adres hoeven te rijden om een pakket af te leveren. Dat bespaart kosten en draagt daarnaast bij aan duurzaamheid en vermindering van verkeerscongestie. Servicepunten en pakketkluizen worden door vervoerders als goede alternatieven voor bezorging aan huis gezien, omdat pakketten op deze manier altijd bij de eerste poging kunnen worden afgeleverd.

Pakketvervoerders streven naar een landelijk dekkend netwerk van bezorgpunten. De analyse van de ACM laat echter zien dat het aantal huishoudens met een bezorgpunt op loopafstand tussen de 16% en 52% ligt, afhankelijk van welke vervoerder het pakket bezorgt. De ACM vindt uitbreiding van het aantal bezorgpunten wenselijk. Die uitbreiding biedt consumenten meer keuzevrijheid. Daarnaast maakt het pakketbezorging duurzamer, doordat consumenten hierdoor minder de auto zullen gebruiken om pakketten op te halen. Pakketvervoerders kunnen hun netwerk ook uitbreiden door gebruik te maken van bestaande initiatieven zoals platforms voor buurtpunten. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van elkaars bezorgpunten. Hierdoor kan het aantal huishoudens met een bezorgpunt op loopafstand stijgen tot 75%.

Ondanks dat ze als goede alternatieven worden beschouwd, worden pakketkluizen momenteel nog weinig gebruikt door consumenten en pakketbezorgers. Dit komt onder meer doordat het concept relatief nieuw is voor de consument. Investeringskosten kunnen een drempel vormen voor het plaatsen van meer pakketkluizen. Daarnaast wordt het plaatsen van pakketkluizen soms bemoeilijkt door verschillen in gemeentelijk beleid. Meer duidelijkheid en stroomlijning waar mogelijk maakt het makkelijker om pakketkluizen op grotere schaal aan te bieden.