De samenwerking in de natuursteensector laat zien dat bedrijven door afspraken te maken sneller en goedkoper hun productieketen kunnen verduurzamen. Natuursteenbedrijven hebben in een convenant (Initiatief TruStone) samen afspraken gemaakt om negatieve impact op mens, dier en milieu tegen te gaan in hun hele productie- en toeleveringsketen, ook buiten Nederland. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft informeel beoordeeld of de samenwerking mag volgens de concurrentieregels en ziet geen bezwaren.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: “Bedrijven moeten steeds vaker verantwoorden dat ook hun toeleveringsketen voldoet aan duurzaamheidsvereisten. Als bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar de samenwerking opzoeken, kan dat helpen om ketenverduurzaming te versnellen en de lasten voor bedrijven te verminderen. De samenwerking in de natuursteensector is daarvan een goed voorbeeld. De concurrentieregels bieden hiervoor ruimte. Bedrijven die willen weten of zij mogen samenwerken kunnen ook onze samenwerkcheck doen. Bij twijfel kunnen zij hun plan informeel laten beoordelen door de ACM.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in natuursteenketen

Natuursteenbedrijven zijn gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden. Met dit initiatief maken bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en aanbestedende diensten in Nederland en Vlaanderen onder meer afspraken over de verbetering van werkomstandigheden in natuursteengroeves, een leefbaar loon voor werknemers en minder uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven die deelnemen aan het initiatief spreken af onderzoek te doen naar risico’s voor mens, dier en milieu in de eigen keten en gevonden risico’s aan te pakken. Zij rapporteren publiekelijk hierover en laten hun plan om risico’s aan te pakken toetsen door het samenwerkingsverband.

De Sociaal-Economische Raad (SER) vraagt namens de deelnemers aan de ACM of het Initiatief TruStone is toegestaan. De ACM concludeert dat het convenant geen nadelige gevolgen heeft voor klanten van de betrokken bedrijven, zoals hogere prijzen. De deelnemers aan het initiatief spreken af om de eigen productie- en toeleveringsketen te verduurzamen. Dat is verplicht op basis van het initiatief, maar doet ieder bedrijf uiteindelijk voor zich en voor haar eigen keten. Deelnemers aan het convenant kunnen wel gezamenlijke projecten opstarten rond bepaalde thema’s, zoals leefbaar loon of kinderarbeid, om kennis en ervaring te bundelen. Gezamenlijke acties binnen deze projecten zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het volgen van trainingen of het doen van onderzoek in een regio, om zo geconstateerde problemen effectiever aan te pakken. Het staat deelnemers vrij om extra verduurzamingsstappen te nemen als zij dat willen.

Het initiatief is gebaseerd op de internationale richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) en Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Samenwerken kan bedrijven helpen om ook aan Europese regels op het vlak van duurzaamheid te voldoen.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzamere producten en consumptie zijn een belangrijk onderdeel op weg naar een duurzame samenleving. De ACM wil de juiste voorwaarden scheppen om verduurzaming te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar dat kan, bijvoorbeeld als bedrijven duurzaamheidsafspraken maken met elkaar. De ACM kijkt met enige regelmaat hoe deze duurzaamheidafspraken in de praktijk uitwerken, zoals onlangs in de tuinbranchesector. De ACM treedt ook op tegen bedrijven als ze misleidende duurzaamheidsclaims op hun producten zetten.