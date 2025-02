De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start in 2025 vijf nieuwe algemene marktonderzoeken. Daarbij kijkt zij specifiek naar dierenartspraktijken, (digitale) leermiddelen, computergestuurde consumentenprijzen, het budgetsegment voor vast internet en de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Zo geeft de ACM invulling aan haar taak om algemeen toezicht te houden op de goede werking van markten, ook zonder een vermoeden van overtreding van de regels. Met een breed marktonderzoek kijkt de ACM naar dieperliggende oorzaken en effecten van een niet-goed functionerende markt en draagt zij oplossingen aan om deze beter te laten werken.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: “Markten werken niet automatisch goed voor mensen en bedrijven. Als markttoezichthouder leggen we ons oor te luisteren in de maatschappij en dragen we bij aan een oplossing bij mogelijk marktfalen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat bedrijven innoveren en mensen hiervan de vruchten plukken. Het is onze rol als toezichthouder om hier voortdurend scherp op te zijn, praktijken te identificeren die een goede werking van markten belemmeren en die aan te pakken.”

Naast nieuwe brede marktonderzoeken en haar reguliere toezichttaken geeft de ACM in 2025 speciale aandacht aan de digitale economie, energietransitie en verduurzaming.

Open en eerlijke digitale economie stimuleren

De ACM zet zich ervoor in dat mensen en bedrijven zich met vertrouwen in de digitale samenleving kunnen begeven. Hierbij is er speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie en minderjarigen. Dit doet de ACM concreet door:

waar mogelijk samen met andere markttoezichthouders op te treden tegen misbruik, misleiding, desinformatie en manipulatie bij online verkoop, sociale media en gaming;

de concrete effecten van computergestuurde en gepersonaliseerde prijsbepaling te onderzoeken;

voorlichting te geven aan mensen en bedrijven over hun rechten en plichten onder nieuwe wetgeving op digitaal gebied (zoals de Digital Services Act en Digital Markets Act);

het aanpakken van bedrijven die misbruik maken van afhankelijkheid van afnemers van hun software of van hun platform.

Energietransitie versnellen

De ACM draagt bij aan de versnelling van de energietransitie voor consumenten en bedrijven. Door noodzakelijke veranderingen en innovaties in ons energiesysteem mogelijk te maken, met oog voor betaalbaarheid en leveringszekerheid.

Dit doet de ACM concreet door:

maatregelen te nemen om flexibel netgebruik te stimuleren en netcongestie te verminderen;

een ontwerp voor een invoedingstarief voor energieproducenten op te stellen voor een betere verdeling van de kosten over netgebruikers. Dit draagt ook bij aan het verminderen van netcongestie;

kansen en belemmeringen te onderzoeken voor de gewenste werking en ontwikkeling van energiemarkten, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, energie delen en energiegemeenschappen;

een nieuwe reguleringsmethode uit te werken waarmee vanaf 2027 de nettarieven voor beheerders van het gas- en elektriciteitsnet worden vastgesteld.

Verduurzaming economie ondersteunen

De ACM ondersteunt de ontwikkeling naar een duurzamere economie en de innovatie die daarvoor nodig is. Dit doet de ACM concreet door: