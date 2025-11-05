Achmea realiseert in Apeldoorn de grootste circulaire zonnecarport ter wereld met een oppervlakte van 2 hectare. De carport beschikt over 5.304 zonnepanelen en biedt parkeerruimte aan 925 voertuigen. De zonnepanelen zijn circulair en worden in Nederland geproduceerd. De draagconstructie is van hout en gerecycled staal. Het energieopslagsysteem slaat overtollige energie op, zodat de opgewekte energie lokaal te gebruiken is. Achmea is initiatiefnemer en opdrachtgever van deze circulaire zonnecarport die wordt gerealiseerd in samenwerking met Equans en Sweco. De zonnepanelen worden gemaakt door Solarge.

Op 5 november hebben Achmea, Equans (strategisch partner), Solarge (producent van Nederlandse zonnepanelen en Sweco (architecten- en ingenieursadviesbureau) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de bouw en realisatie van de grootste circulaire zonnecarport ter wereld. De ondertekening vond plaats tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving in Utrecht. De geplande start van de bouw is februari 2026 en naar verwachting wordt de zonnecarport in juli 2026 opgeleverd.

Door samen te werken meer positieve impact

“In 2030 willen we bij Achmea een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De grootste circulaire zonnecarport ter wereld is een grote stap in die richting. We kunnen duurzame oplossingen zoals deze alleen realiseren door samen te werken met anderen, van idee tot ontwerp en van bouw tot gebruik.” aldus Ronald Hack, manager Corporate Real Estate bij Achmea. “Door multidisciplinair te werken kunnen we lokale en complexe uitdagingen – zoals netcongestie of stikstofproblemen – oplossen én zijn we in staat om onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.” Deze aanpak werd onlangs door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gepresenteerd als een inspirerend voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Het ontwerp is ontwikkeld en wordt gerealiseerd door Equans, dat Achmea vanaf de ontwerpfase adviseerde over duurzame materiaalkeuze en uitvoering. Equans heeft Solarge betrokken als leverancier van circulaire zonnepanelen – een keuze ingegeven door het ontbreken van PFAS en de mogelijkheid tot volledige demontage en recycling. Sweco is betrokken van initiatief tot realisatie, waaronder het uitvoeren van het technische en financiële haalbaarheidsonderzoek, opstellen van het programma van eisen, begeleiden van de marktuitvraag en ontwerpproces, uitvoeren van conditionerende onderzoeken en aanvragen van vergunningen. Samen met Achmea verzorgt Sweco het integrale projectmanagement.

Elektrische graaf- en bouwmachines

De zonnecarport wordt gebouwd op het terrein van Achmea in Apeldoorn, direct naast de Veluwe. Dit betekent dat er strikte eisen worden gesteld aan de uitstoot van stikstof gedurende de bouw en realisatie van de zonnecarport. De bouw- en graafmachines zijn allemaal elektrisch. Ook wordt er aandacht besteed aan biodiversiteit door de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting en het plaatsen van inheems bomen rondom de zonnecarport.

Bijdragen aan verduurzaming en oplossing voor netcongestie

Achmea wil duurzaam werken en zet zich in voor een energieneutrale bedrijfsvoering. Bij de plannen voor verduurzaming van bestaande kantoorlocaties is het idee van een circulaire zonnecarport in Apeldoorn ontstaan. Onder de zonnecarport komt een laadplein dat ’s nachts en in het weekend beschikbaar is voor andere bedrijven. Zo wordt de energie zoveel mogelijk lokaal gebruikt en draagt Achmea bij aan het beperken van netcongestie; een van de grootste uitdagingen in de energietransitie.

Foto credits: Melvin Dirks (CineBuddy). De bekendmaking van de samenwerking op de Klimaattop Gebouwde Omgeving in Utrecht