BAM is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de laadinfrastructuur voor elektrisch materieel op de bouwplaats uit te breiden. De nieuwste aanwinst is een circulaire accu, gemaakt van hergebruikte cellen uit ingezamelde fietsaccu’s, die we als buffer inzetten. Voor het opladen van de buffer is een lichte stroomaansluiting (3 x 63A) voldoende. De eerste nieuwe accu’s worden ingezet op de bouwplaats in Waalwijk en bij het experimentele laadplein op de BAM-locatie in Den Bosch.

Betere doorstroming en veiliger

In Waalwijk werken we voor de gemeente aan de reconstructie van de Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan. Met de reconstructie wil gemeente Waalwijk de doorstroming van verkeer bevorderen en veiliger maken. De werkzaamheden voeren we gedeeltelijk emissieloos uit met het oog op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. En om daarnaast de hinder voor de omgeving, waaronder zorginstellingen, scholen en voetbalvelden zoveel mogelijk te beperken.

Onderdeel van de reconstructie is het opnieuw inrichten van het kruispunt Akkerlaan – Drunenseweg en het plaatsen van verkeerslichten. Verder vervangen we delen van het riool, asfalteren we de fietspaden en vervangen we de bestrating, deels door asfalt en deels door nieuwe straatstenen. Bij onze werkzaamheden gebruiken we voornamelijk klein elektrisch materieel zoals graafmachines, knikmopsen en trilplaten. Maar ook groot materieel, zoals onze elektrische asfaltset, zetten we gedurende enkele dagen in.

Laden buiten de piek

Bram de Mooij, directeur Productie bij BAM Infra Nederland: ‘De nieuwe buffer is een mooie circulaire manier om onze oplaadmogelijkheden op de bouwplaats uit te breiden. Zo kunnen we snel tussentijds bijladen met meer vermogen dan uit de bouwaansluiting. Bovendien helpt de buffer om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Aan het einde van de dag, als mensen thuiskomen, hun auto aan de lader hangen en thuis veel stroom vragen, raakt steeds vaker het net overbelast. Ook bouwbedrijven hangen dan hun materieel aan de lader. Batterijen verlagen de piekvraag aan het net. Zo dragen we als bouwbedrijf bij aan een stabiel netwerk en het succes van de energietransitie.’

Buffer voor uitbreiding laadmogelijkheden

De circulaire accu is ontstaan vanuit onze samenwerking met Refurb Battery. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van mobiele en schaalbare oplossingen voor het leveren van circulaire energie. Samen hebben we gewerkt aan de accu die geschikt is voor het opladen van ons materieel. In de accu zijn meer dan 46.000 gerecyclede batterijcellen verwerkt, afkomstig uit zo’n 2000 ingezamelde fietsaccu’s die op deze manier een nieuw leven krijgen. Daarmee wordt per container tussen ruim 50.000 kilogram aan CO2-uitstoot extra voorkomen, ten opzichte van een opslagsysteem dat nieuw geproduceerde batterijcellen gebruikt.

René Cohlst, Refurb Battery: ‘We zijn trots op de nieuwe laadoplossing die we samen hebben gerealiseerd. Het helpt BAM bij de uitdagingen met laden van elektrisch materieel op de bouwplaats. Samen zorgen we dat een grote hoeveelheid batterijen hierdoor hoogwaardig worden hergebruikt.’

Proeftuin laadinfrastructuur Den Bosch

De nieuwe accu staat niet alleen op de bouwplaats in Waalwijk, maar ook bij het BAM-kantoor in Den Bosch. Daar is hij geplaatst in een proeftuin met laadinfrastructuur waarin BAM alle effecten van elektrisch laden in relatie tot congestiemanagement test. In de proeftuin experimenteren we met verschillende hard- en software producten. We bieden ook opdrachtgevers de mogelijkheid om bepaalde assets in de proeftuin te testen voordat deze bij hen in het veld toegepast wordt. Zo ondervindt de operatie van de klant geen hinder.

De locatie beschikt over een kleine netaansluiting (140A). Daarop zijn twee kantoorpanden, drie warehouses, 29 AC laadpunten voor bedrijfsbussen en leaseauto’s en een snellader voor een elektrische truck aangesloten. De nieuwe circulaire accu stelt BAM in staat te voldoen aan de toenemende laadbehoefte (wissel- en gelijkstroom) ondanks de (te) kleine netaansluiting op de locatie.