Met de innovatie Refurb Battery won Refurb Battery Productions uit Rijsbergen op maandag 6 februari de juryprijs voor dé Brabantse Circulaire Innovatie van 2023. De publieksprijs ging naar Knaapen Groep met hun innovatie Dak Roef. Refurb Battery wint een bedrag van € 3000 en Knaapen Groep ging naar huis met een cheque van € 1000.

De jury beoordeelde de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter.

Anne-Marie Spierings, juryvoorzitter en Brabants gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu, lichtte de keuze van de jury toe: “Refurb battery hergebruikt oude batterijcellen die anders als afval zouden eindigen. Zo levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. De batterijenpakketten die Refurb maakt, dragen ook bij aan de energietransitie via laadoplossingen voor elektrische auto en het balanceren van het elektriciteitsnetwerk.”

Refurb Battery geeft batterijen uit fietsaccu’s een tweede circulaire leven

Elk jaar worden honderden tonnen aan fietsaccu’s verbrand in recyclinginstallaties. De batterijcellen in deze accu’s zijn vaak nog bruikbaar in hun originele functie. Vaak is alleen hun capaciteit verminderd. Refurb battery heeft samen met de producenten organisatie van eBike fabrikanten (Stichting EPAC) en recycling dienstverleners Stibat Services en Van Peperzeel B.V. een technisch proces en business model opgezet om deze gebruikte accu’s te beoordelen en waar mogelijk de batterijcellen veilig te verwijderen en klaar te maken voor hergebruik. Met de geproduceerde energieopslagoplossingen helpt Refurb Battery energietransitie en elektrificatie middels oplossingen voor bouwplaatsen, laadpunten en netondersteuning. Voor elke batterijcel wordt productie van een nieuwe cel voorkomen.

Over Dak Roef van KnaapenGroep

Roef maakt op unieke wijze gebruik van een enorme oppervlakte onbenutte ruimte: daken. De kosten zijn gelijk aan de kosten van een traditioneel of ander prefab dak. Er is dus geen extra investering en geen extra ruimte nodig om NL groener te maken met meer natuur en biodiversiteit, wijken klimaatadaptiever en klimaatbestendiger te maken en woningen te voorzien van duurzame energieopwekking en meer comfort. Roef past op bijna ieder zadeldak en is daarmee voor 99% van de grondgebonden corporatiewoningen toepasbaar. Serie van 1 is mogelijk én toepassing op projectbasis. Het dak wordt in 1 dag geplaatst, dus nauwelijks overlast voor de bewoners. Het bestaande dakbeschot is de basis en blijft liggen. Bestaande dakpannen worden hoogwaardig gerecycled.

Over de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

De finale vond op 6 februari plaats bij het Tilburgse Capi Europe in de Nationale Week van de Circulaire Economie. De volledige top 20 kwam aan bod in korte filmpjes die de genomineerden zelf hadden opgenomen. Anne-Marie Spierings: “Als jury waren wij erg onder de indruk over de hoge mate van diversiteit en kwaliteit van de innovaties. Naast de genomineerde top 6, toonde ook de overige 14 innovaties indrukwekkende ideeën die we graag verder zien groeien.” De zes beste inzendingen kregen de ruimte om hun innovaties te pitchen, waarna de jury vragen kon stellen. Op basis daarvan is de uiteindelijke winnaar kozen. Tijdens de uitzending kreeg het publiek de kans om te stemmen en zo te beslissen over de publieksprijs.

Circulair ondernemen is de toekomst. De continuïteit van onze maakindustrie, bouw, landbouw en vele andere sectoren staat met het realiseren van circulaire innovaties.

In Brabant werken veel ondernemers aan de meest uiteenlopende circulaire innovaties. Om deze Brabantse ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te laten inspireren, organiseren VNO-NCW Brabant Zeeland samen met de Provincie Noord-Brabant, Port of Moerdijk, Brabantse Ontwikkeling Maatschappij (BOM) en ABN-AMRO de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. Alle ingestuurde innovaties zijn terug te vinden op de website van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20.

Jury

Naast voorzitter Anne-Marie Spierings, bestond de jury uit Brigit van Dijk, CEO Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Theo Bruinsma, bestuurslid VNO-NCW Brabant-Zeeland, Rob van Willigen, Sustainability Product Expert bij ABN AMRO Bank en Jayand Baladien Commercial Director bij Port of Moerdijk

Foto: Joris Buijs