Renault Group en dochteronderneming The Future Is NEUTRAL presenteren hun vooruitgang in de circulaire economie op de ChangeNow Summit, die van 25 tot 27 maart plaatsvindt in het Grand Palais Ephemere in Parijs.

Een belangrijk initiatief van The Future Is NEUTRAL is de levering van gereviseerde componenten die onderdeel zijn van de elektrische aandrijflijn. Klanten met een elektrische auto kunnen nu kiezen tussen nieuwe originele onderdelen of een assortiment hoogwaardige gereviseerde producten, tot 30% goedkoper en met aanzienlijke vermindering van grondstofgebruik en CO2-uitstoot.

Het gaat in eerste instantie om de volgende drie soorten onderdelen: gereviseerde elektromotor voor de ZOE, Twingo E-Tech, Kangoo E-Tech en Master E-Tech, vermogenselektronica voor de ZOE en Kangoo E-Tech en tractiebatterij voor de ZOE, Twingo E-Tech en Megane E-Tech. Vanaf 2024 zal The Future Is NEUTRAL in staat zijn om meer dan 3.000 gereviseerde onderdelen voor elektrische voertuigen te produceren in de Refactory in Flins, Frankrijk,.

In fabrieken in Flins, Bursa en Sevilla implementeert Renault Group een doortimmerd industrieel ecosysteem van circulaire economieoplossingen, gebaseerd op vier complementaire pijlers:

Re-trofit : het verlengen van de levensduur van voertuigen via: De Renew Factory (Flins, Bursa, Sevilla): reviseren van gebruikte voertuigen van alle Renault Group-merken. De BodyWork Factory (Flins): het herstellen van zware schade aan voertuigen. Het ombouwen van derde generatie Master bedrijfswagens met een verbrandingsmotor naar een volledig elektrische versie, in samenwerking met TOLV.

Re-energy: produceren, opslaan en beheren van groene energie dankzij Het Expert Battery Repair Centre (CERBF), exploitatie door The Future Is NEUTRAL met diagnostiek, hoogwaardige reparaties, tests en voorbereiding voor het tweede leven van de batterij. De Renault Group Battery Repair Workshop met 30 locaties wereldwijd voor batterijdiagnostiek en -reparatie. Het hergebruiken van batterijen als energieopslag voor de verschillende projecten van Mobilize: van mobiele en modulaire opslageenheden die vervuilende generatoren kunnen vervangen tot grootschalige stationaire opslag, met al meer dan 20 MWh aan opslagcapaciteit op battery farms in Frankrijk en Duitsland.

Re-cycle : recycling en hergebruik van onderdelen en materialen; Het reviseren van onderdelen en materialen door The Future Is NEUTRAL in Flins.

Re-start : ondersteuning bij de verandering naar en structurering van de circulaire economie en een duurzame mobiliteitssector; 000 uur aan opleidingen voor de medewerkers in de Refactory in Flins als onderdeel van de overgang naar de nieuwe activiteiten rondom de circulaire economie. Het Campus de l’Industrie Circulaire gegeven door ReKnow University, in samenwerking met de Refactory en The Future Is NEUTRAL in Flins: een opleidingsprogramma dat is gewijd aan de circulaire economie voor studenten en professionals. The Future Is NEUTRAL’s Open Innovation Hub in Flins: ondersteunt start-ups die bijdragen aan klimaatoplossingen via een incubatieprogramma dat gericht is op de circulaire economie en een totaaloplossing voor industrialisatie bij de Refactory.

