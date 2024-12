Grote gevers in Nederland zijn zeer vrijgevig met hun donaties aan goede doelen. Zo geeft maar liefst 83 procent van deze groep aan dit jaar gedoneerd te hebben. Met een gemiddeld donatietotaal van bijna 9.500 euro laten zij zien een grote betrokkenheid bij het werk van goede doelen te voelen, bij voorkeur dichtbij huis. Zo geven deze donateurs vooral aan lokale (39 procent) en landelijke initiatieven (45 procent). Zij zeggen vooral goede doelen te steunen die een sterke focus hebben op gezondheid, zorg en welzijn. Bijna acht op de tien van de grote gevers vinden dat maatschappelijke organisaties onmisbaar zijn. Daarnaast benadrukt ruim twee derde dat zij aan goede doelen doneren vanwege hun bevoorrechte positie in de samenleving. Dit en meer blijkt uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder bijna 400 vermogende klanten naar hun geefgedrag.

Meeste grote gevers willen met donatie iets teruggeven aan samenleving

Bijna acht op de tien grote gevers zeggen het belangrijk te vinden geld te schenken aan een goed doel waarmee ze veel affiniteit voelen. Dat geldt vooral voor donateurs die jonger zijn dan 65 jaar (88 procent), maar ook voor oudere donateurs (76 procent). In het geefgedrag wijkt de jongere doelgroep af van oudere donateurs. Zo schenken zij vaker aan natuur- en milieuorganisaties, mede vanuit de overweging dat ze willen bijdragen aan een betere wereld. Grote gevers die 65 jaar of ouder zijn, doneren vaker goede doelen die zich richten op kunst en cultuur en op onderwijs en wetenschap. “Uit ons onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de grote gevers filantropie beschouwt als een manier om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar liefst 67 procent voelt zich hiertoe geroepen vanwege hun bevoorrechte positie”, vertelt Frank Aalderinks, Hoofd Filantropie Advies van ABN AMRO. “Tegelijkertijd zien we dat het voelen van persoonlijke affiniteit met het goede doel een belangrijke drijfveer is. Dat laat zien dat de verbondenheid met maatschappelijke organisaties cruciaal is in het geefdrag van deze grote gevers.”

Giftenaftrek stimulans voor mogelijke verhoging donatiebedrag

In 2024 was de bereidheid om te doneren onder de respondenten onverminderd groot. Zelfs een mogelijke versobering van fiscale voordelen weerhield 57 procent er niet van om geld te schenken aan goede doelen. Hoewel belastingvoordelen dus niet de belangrijkste reden zijn om te geven, spelen ze wél een rol bij de vraag hoeveel men geeft. Daarom is het volgens ABN AMRO MeesPierson positief dat het kabinet – tegen alle verwachtingen in – heeft besloten om de particuliere giftenaftrek vanaf 1 januari 2025 niet in te perken. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat grote gevers bij een fiscale versobering de hoogte van hun geefbedrag waarschijnlijk hadden teruggeschroefd. Zo geeft ruim een derde van de groep die meer dan 5.000 euro doneert aan dat zij in dat geval minder zou doneren. Naast het behoud van fiscale prikkels, is de helft van deze donateurs een grote voorstander van betere samenwerking tussen goede doelen. Zo vinden zij dat het landschap in de goede doelen-sector veel organisaties telt en versnipperd is. “Uit eerder onderzoek dat wij hebben gedaan, kwam naar voren dat driekwart van alle Nederlanders goede doelen als onmisbaar beschouwt. We zien dat ook de grote gevers in Nederland hier hetzelfde over denken. Bijna acht op de tien van deze donateurs zijn het hiermee eens”, aldus Aalderinks. “De giftenaftrek is een stimulans voor grote gevers die op terreinen actief zijn waar nu de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, zoals onderwijs, kunst en cultuur, en ontwikkelingshulp. Zij zien het als hun maatschappelijke plicht om bij te dragen. Het lijkt erop dat de samenleving meer dan ooit een beroep doet op deze groep. Met het in stand houden van de fiscale voordelen voor particuliere gevers kiest het kabinet ervoor om filantropie en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.”

* Bovengenoemde uitkomsten zijn vanwege de opzet van het onderzoek en de steekproef niet representatief voor de gehele populatie. Niettemin bieden de resultaten een goede indruk van het geefgedrag van bijna 400 vermogende klanten van ABN AMRO