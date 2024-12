Maar liefst driekwart van de Nederlanders vindt dat werkgevers meer verantwoordelijk moeten nemen voor het stimuleren van duurzaam vervoer, waarvan 24 procent het hier een beetje mee eens is. Dit blijkt uit onderzoek van Arval BNP Paribas (Arval), wereldwijd leider op het gebied van mobiliteitsoplossingen, gehouden onder duizend Nederlanders.

Onder de Nederlanders is de auto nog altijd het populairste vervoersmiddel om naar werk te reizen: 55 procent geeft hieraan de voorkeur. Toch is de fiets ook flink in trek. Zo geeft 53 procent aan dat zij het meest de fiets pakken voor woon-werkverkeer, waarvan vijftien procent een elektrische fiets heeft. 46 procent zegt zelfs vaker te gaan fietsen wanneer hun werkgever ze beloont met een hogere reiskostenvergoeding voor fietsgebruik, bovenop de reguliere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Slechts elf procent reist met het openbaar vervoer richting werk.

Files vermijden met de fiets

Het lijkt erop dat de automobilisten in de sommige gevallen genoodzaakt zijn om met de auto richting werk te reizen. Bijna de helft (48%) van de Nederlanders geeft aan dat zij het liefst met de fiets naar werk willen, maar dit vanwege te lange afstanden of het ophalen van kinderen van school of opvang niet haalbaar is. De groep die wel op de fiets kan, doet dit vooral om files te vermijden (42%).

Fietsen is meer dan alleen een vervoersmiddel, het is ook de kans om je gezondheid te verbeteren en een positieve impact achter te laten op het milieu. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zich hier goed van bewust zijn, met respectievelijk 75 procent en 73 procent die deze voordelen erkennen.

Mijlpaal behaald in BEAT the Traffic

In de BEAT the Traffic campagne die afgelopen juni van start ging, is ook duidelijk te zien dat de auto steeds vaker wordt vervangen door de fiets. In deze campagne moedigen Arval BNP Paribas Group en BEAT Cycling Club heel Nederland aan om wat vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan. Met als doel om in de komende zes maanden net zoveel kilometers af te leggen als de afstand naar de maan.

Inmiddels zijn er al bijna 1300 deelnemers actief in de challenge die gezamenlijk meer dan 283.550 kilometer hebben afgelegd. Daarmee is er 34.025 kilo CO2 bespaard, wat gelijk staat aan de gemiddelde uitstoot van een auto die 34.026.000 kilometer aflegt. De gemiddelde uitstoot van een auto bedraagt 120 gram CO2 per kilometer.

Thijs Sonnevels, renner van BEAT Cycling Club en één van de aanjagers van BEAT the traffic: “Met de BEAT the Traffic-challenge willen we laten zien hoe krachtig de fiets kan zijn als oplossing voor grote uitdagingen zoals filevorming, klimaatverandering en gezondheidsproblemen. Dit initiatief is meer dan een uitdaging; het is een beweging die bewijst dat kleine veranderingen een grote impact kunnen hebben. Door vaker de fiets te pakken, dragen we bij aan een gezonder, duurzamer en mobieler Nederland. Samen met Arval en de deelnemers aan de challenge vormen we de kopgroep in deze transitie. Het enthousiasme en de betrokkenheid die we merken, laten zien dat we op de goede weg zijn. Elke kilometer die we fietsen, maakt een verschil – voor het milieu, voor onze gezondheid en voor de manier waarop we mobiliteit in Nederland vormgeven. Fietsen is zoveel duurzamer, gezonder, leuker en vaak ook sneller. Doe met ons mee: pak de fiets. Elke kilometer telt!”

Bartek Kwapisz, Marketing en Sustainability Manager bij Arval BNP Paribas: “Het is goed om te zien dat Nederlanders zich bewust zijn van de verschillende mobiliteitsoplossingen. Toch is hier nog winst te behalen blijkt uit onze cijfers, met een hele belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers. Door het stimuleren van duurzaam vervoer, denk hierbij aan een elektrisch wagenpark, deelauto’s of reiskostenvergoeding voor fietsgebruik, kunnen we een nog grotere hoeveelheid aan CO2-uitstoot besparen. Bij Arval geloven we dat duurzaamheid begint bij bewuste mobiliteitskeuzes. Ik vind het dan ook fantastisch om te zien dat onze BEAT the Traffic campagne een grote groep Nederlanders motiveert om steeds vaker voor de fiets te kiezen. Wat mij betreft hebben we met deze veranderende mindset ons doel bereikt, maar we gaan door totdat we ons einddoel hebben behaald: fietsen naar de maan.”