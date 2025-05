Technologiebedrijf ABB en de Electricity Campus in Arnhem slaan de handen ineen om de energietransitie in de gebouwde omgeving verder te versnellen. Met dit strategisch partnerschap willen beide partijen een impuls geven aan de ontwikkeling en inzet van innovatieve en slimme oplossingen, managementsystemen en digitalisering van het elektriciteitsnet.

De Electricity Campus, voorheen bekend als Arnhems Buiten, wordt met haar monumentale industriële panden in een parkachtige omgeving gezien als de Nederlandse bakermat van de elektriciteit. Van hieruit ontwikkelde KEMA rond 1900 het elektriciteitssysteem van Nederland. Vandaag de dag is het dé plek waar gevestigde spelers uit de elektriciteitssector samenkomen met nieuwe technologieën en oplossingen voor de toekomst. Als nieuwe partner zal ABB haar elektrotechnische expertise inzetten op het gebied van distributie, slimme gebouwsystemen en (energie)monitoring. Dit partnerschap is voor zowel ABB als de Electricity Campus een belangrijke stap om gezamenlijke innovaties op het gebied van midden- en laagspanning naar de praktijk te brengen.

“Met ABB als officiële partner realiseren we onze ambitie om de belangrijkste spelers van de drie elektriciteitsnetten samen te brengen in Arnhem,” zegt Thijs van Dieren, namens de Electricity Campus. “Op de Campus creëren we een eco-systeem voor innovatieve projecten en testen, gericht op digitalisering, congestieverlichting en kunstmatige intelligentie. ABB’s expertise in elektriciteit sluit hier naadloos bij aan.”

Als onderdeel van de samenwerking zal ABB onder meer werken aan het slimmer maken van bestaande gebouwen via Cylon en KNX, de implementatie van monitoringsystemen voor geïntegreerd elektriciteitsmanagement en verdere digitalisering van het midden- en laagspanningsnet. Dit biedt mogelijkheden om extra capaciteit en innovatieve toepassingen te realiseren.

“De samenwerking met de Electricity Campus stelt ons in staat om, samen met partners, installateurs en het onderwijs, sneller te innoveren en die innovaties sneller naar de markt te brengen,” aldus Kees Jan ’t Mannetje van ABB, verantwoordelijk voor Business Development en dit partnership. “Dit is een unieke en historische plek waar we kunnen laten zien wat er vandaag al mogelijk is voor de transitie van morgen. Daarnaast biedt de samenwerking ons de mogelijkheid om nieuwe toepassingen in de praktijk te testen, als verlengstuk van onze locatie in Ede. Voor ABB heeft deze locatie ook historische waarde: ABB was meer dan 100 jaar geleden al betrokken bij de elektrificatie van het nabijgelegen Landgoed Duno.”

De samenwerking verstevigt de positie van ABB als toonaangevende speler in slimme en duurzame elektrotechnische technologieën. Voor de Electricity Campus betekent dit een verdere versterking van haar internationale rol als toonaangevende broedplaats voor innovaties in elektriciteit, waar gevestigde spelers uit de elektriciteitssector samenkomen en aan nieuwe technologieën en oplossingen werken. In een bijzondere omgeving waar historisch industrieel erfgoed en innovatie hand in hand gaan. De officiële ondertekening van de intentieverklaring vond plaats op 21 mei tijdens de Arnhem Electricity Week.

ABB’s Electrification Business Area is wereldwijd koploper in elektrische producten en oplossingen en is met meer dan 200 productielocaties actief in ruim 100 landen. Onze meer dan 50.000 medewerkers zetten zich in om de manier waarop mensen leven, met elkaar in verbinding staan en werken, te veranderen met veilige, slimme en duurzame elektrificatieoplossingen. Wij geven vorm aan de toekomstige elektrificatietrends en onderscheiden ons met technologische en digitale innovatie. Daarnaast bieden wij onze klanten een uitstekende ervaring door operational excellence in de woningbouw, utiliteit, industrie, gebouwtechniek, infrastructuur en mobiliteit.